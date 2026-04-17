有村架純さん演じる「シーチキン食堂」の女将が約4年ぶりに復活！ 厨房で魅せる“プロさながら”のリアルな手さばきにも注目 「王道ベジサラスパ」篇は4月20日（月）から全国放映開始

はごろもフーズ株式会社

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市 社長：後藤佐恵子）は、俳優の有村架純さんがイメージキャラクターを務めるシーチキンの新CM2本「シーチキン食堂 王道べジサラスパ」篇、「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇を、当社ホームページ特設サイトおよびYouTube公式サイトで2026年4月17日（金）より公開します。

さらに「シーチキン食堂 王道べジサラスパ」篇は2026年4月20日（月）より全国でテレビ放映を開始、続く「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇は今秋の放映を予定しており、今年のシーチキンはさらに彩り豊かな展開を迎えます。

新たに始まるCMは、“シーチキンで今日をおいしく”をテーマに、日常のメニューにシーチキンをはじめ、シャキッと！コーンとサラスパの当社を代表する“鉄板”商品3種を使用した２つのメニュー「ベジサラスパ」と「豆乳サラスパ」を有村架純さんがアピールしています。

簡単においしく調理ができる2つのメニューと、有村さんが約4年ぶりに演じる女将としての豊かな表情をお楽しみください。

新CM概要

■「シーチキン食堂 王道べジサラスパ」篇

CMは、有村さん演じる「シーチキン食堂」の女将が、仕込み時間に外の様子を眺めながら考え事をしている姿からスタート。色とりどりの野菜を見て何かを思いついた有村さん、シーチキンとシャキッと！コーン、サラスパを手に取り慣れた手つきで料理を始めます。

暖簾をくぐり現れた常連客に作りたての「シーチキンとシャキッと！コーンのベジサラスパ」を提供する有村さん。常連客たちがおいしそうに食べる様子を嬉しそうに見ている様子が描かれています。

最後には、「頼れるおいしさ！“シャキッと！・サラスパ・シーチキン”」というナレーションとともに、鉄板商品3種のおいしさと価値を魅力いっぱいに表現してくれています。

■「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇

CMの冒頭では、ランチタイムが終了しシーチキン食堂の暖簾をしまっている女将の様子から始まります。お皿を洗いながら一息ついて、お腹が空いた様子。瑞々しい野菜を見た有村さんが、フライパンを手に持ち手際よくまかないの準備を始めます。

豆乳を使いワンパンで簡単にまかないメニューをつくると、おいしそうに頬張りながら思わず口から幸せが溢れる有村さん。あまりのおいしさに夜メニューでお客さんにも提供し、おいしそうに食べる様子を見て満足そうな表情を浮かべています。

「アレンジ自在！“シャキッと！・サラスパ・シーチキン”」というナレーションのように、簡単アレンジでおいしく鉄板商品3種の魅力が伝わるCMになっています。

■特設サイト開設

新CM公開にあわせて当社ホームページにシーチキン特設サイトを開設。メイキングやCMに登場するメニューレシピなども公開します。

▼当社ホームページ特設ページサイトURL：https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken/

▼当社公式X「シーチキン食堂」URL：https://x.com/seachicken8560

▼当社公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCHgJzOkyAaFm0NXRi8T58Rw/featured

■新TV-CM概要

タイトル ：１.「シーチキン食堂 王道べジサラスパ」篇／２.「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇

出演者 ：有村架純さん

放映開始日 ：１.4月２０日（月）／２.今秋予定

CMストーリー「シーチキン食堂 王道べジサラスパ」篇（30秒）

CMストーリー「シーチキン食堂 まかないメニュー」篇（30秒）

撮影エピソード

今回、約4年ぶりに「シーチキン食堂」の女将役を演じる有村さん。久々の再演となり期待が高まる中、カメラが回るとすぐに役に入り込み、スムーズに撮影が進みました。

はじめのランチタイムの営業シーンでは、常連客の反応に「はっ」とした表情や嬉しそうに様子をうかがう表情など、撮影中さまざまな反応をされる有村さんが印象的でした。営業終了後のシーンでは、閉店作業中の手慣れたお皿拭きの様子から、普段から料理をしている有村さんの一面が垣間見え、スタッフからは「さすが！」という声も上がり、撮影現場も盛り上がりました。

さらに、実際にまかない用アレンジメニューを食べる撮影では、幸せを噛み締めて思わず声が出てしまう有村さんの姿に現場の雰囲気も和みました。

有村架純さんインタビュー

質問：「シーチキン食堂」の女将役ということで、こちらの設定を演じるのは約4年ぶりとなりましたが、撮影で印象に残っているシーンを教えてください。

有村さん：今回4年ぶりに女将役をやらせていただいて、今日すごく感動したことが1つありました。「シーチキンとシャキッと！コーンの豆乳サラスパ」のシーン撮影時にフードコーディネーターの方が食べやすいようにあらかじめ一口サイズにご用意してくださったのですが、すべての具材が綺麗に乗ったものでご用意されていて、それがあまりにも美しすぎて作品を見ているようでとても感動しました。

質問：女将としてCM中も手際よく「シーチキン食堂」を切り盛りしている姿が印象的でしたが、普段の慌ただしい日常の中で、ご自身の“食”について大切にしている考え方があれば教えてください。

有村さん：自分の胃腸と相談しながら食事をするようにしています。撮影が続くと朝昼晩とお弁当をいただくのですが、だんだんと胃腸が疲れてきたな、と思ったときにはあえて朝食を抜いて空腹の時間を作ってあげることで胃腸を休ませてあげるようにしています。無理をして食べてしまうと体調の時々で胃が痛くなってしまうこともあるので、空腹の時間を大事にしながら温かいお味噌汁を飲むなどバランスを取るようにしています。

質問：今回のCMでは、シーチキンを中心に、シャキッと！コーン・サラスパを組み合わせた鉄板商品・鉄板メニューが登場しますが、“鉄板”という言葉にちなんで、日々の生活の中で「鉄板」としているご自身の習慣や、こだわりはありますか。

有村さん：靴は靴箱にすべてしまって玄関に靴を置かないことと、トイレと玄関の掃除は毎日するように心がけています。玄関に靴が何足もあるのが見栄え的に気になってしまうのと、綺麗に整えられていたほうが良い風も入ってきそうな気がするので、靴箱に入らない量の靴は買わないようにしています。

質問：新学期や新生活が始まった春のシーズンにこのCMも公開していきます。有村さんが新たな気持ちでチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。

有村さん：最近は「声」というところに着目しています。過去にもボイストレーニングや発声の練習、滑舌の練習をしていたのですが、色々な音を使って声の表現を増やしていきたいと思い、最近は声楽のレッスンにも通っています。また別に、緊張したときにガチッとなってしまい、声が小さくなってしまったり、伸びがなくなったりしてしまうのが悩みで、呼吸の仕方について共演者の方に先生を紹介してもらったので、悩み解消のために先生のもとに行ってみたいと考えています。

質問：最後にみなさまにメッセージをお願いします。

有村さん：シーチキン食堂を舞台にした新しいコマーシャルが完成しました。シーチキンをはじめ、シャキッと！コーンにサラスパと手軽においしくご自宅でつくれる王道のメニューを紹介した作品となっています。是非、テレビをご覧の皆さんが“たべてみたい”“つくってみたい”と思えるような気持ちになっていただけたら嬉しいです。

日々の生活を豊かに彩るはごろもフーズ“鉄板”商品とは？

はごろもフーズの“鉄板”商品である「シーチキン」「シャキッと！コーン」「サラスパ」は、手軽さとアレンジの幅広さから、家庭で長く愛され続けている定番食材です。「シーチキン」は、まぐろやかつおなどを使用したツナ商品で、サラダやおにぎり、パスタなど多彩なメニューに活躍する万能アイテム。「シャキッと！コーン」は、甘みのある粒ぞろいのコーンをシャキシャキとした食感のまま楽しめるよう仕上げており、サラダや炒め物、トッピングにも便利です。また「サラスパ」は、通常のスパゲッティの半分の長さで扱いやすい“サラダ専用パスタ”として、ゆでて和えるだけで簡単にサラダメニューが完成します。これら“鉄板”商品３種を組み合わせることで、メニューの幅がさらに広がり、手軽にボリューム感のあるおいしい一皿を作ることができます。

“シャキッと！・サラスパ・シーチキン”も復活！

“シャキッと！・サラスパ・シーチキン”は、1995～2000年にかけて展開した当社の消費者キャンペーンのキャッチフレーズです。「シーチキン」に加え、当時注目を集めていた「シャキッと！コーン」と「サラスパ」を組み合わせ、6年間にわたり幅広いプロモーションを実施しました。当時のCMでは軽快な映像と音楽で商品の親しみやすさを訴求。「おこづかいプレゼント」企画では最大70万通の応募が寄せられるなど、当社を代表するキャンペーンとなり、「シャキッと！コーン」は「シーチキン」に次ぐ当社の主要ブランドへと成長しました。今回の新CMでは、この“シャキッと！・サラスパ・シーチキン”がキーフレーズとして復活します。

CM紹介レシピシーチキンで今日をおいしく。「“鉄板”商品3種」のおすすめレシピ

新CMで紹介している「“鉄板”商品3種」のレシピは、特設ページで公開中です。“鉄板”商品3種それぞれの特長を活かし、シーチキンの旨みとシャキッと！コーンの甘さが野菜のおいしさを引き立て、サラスパでボリューム感も満載。お子様からご高齢の方まで幅広い年齢層のお客様においしくお召し上がりいただけるメニューとなっています。

【CM登場メニュー１.】シーチキンとシャキッと！コーンのベジサラスパ

材料（2人分）

・シーチキンSmile Lフレーク(50g) 1袋

・サラスパ 80g

・Home Cooking シャキッと！コーン(65g) 1袋

・きゅうり 1/2本

・プチトマト 5個

・A めんつゆ（２倍濃縮） 小さじ2

A マヨネーズ 大さじ2

つくりかた

１. きゅうりは乱切り、プチトマトは2等分に切ります。

２. サラスパはゆでて湯をきり、冷水でしめてからよく水けをきります。

３. ボウルにA、１.、２.、シーチキン(液汁ごと)、汁けをきったシャキッと！コーンを入れ、混ぜ合わせ器に盛ります。

【CM登場メニュー２.】シーチキンとシャキッと！コーンの豆乳サラスパ

材料（2人分）

・シーチキンSmile Lフレーク(50g) 1袋

・サラスパ 80g

・Home Cooking シャキッと！コーン(65g) 1袋

・ほうれん草 50g

・にんじん 中1/2本

・水 400ml

・固形コンソメスープの素 2個

・豆乳(無調整) 400ml

・塩、こしょう 各適量

・粉チーズ 適宜

・粗びき黒こしょう 適宜

つくりかた

１. ほうれん草は3cm幅に切り、にんじんは皮をむいて短冊切りにします。

２. 鍋に水、固形コンソメスープの素を入れて、沸騰したらサラスパを入れます。

３. サラスパが少し柔らかくなったら、１.、シーチキン(液汁ごと)、汁けをきったシャキッと！コーンを加え約4分煮込みます。

４. サラスパが柔らかくなっているのを確認して豆乳を加え、沸騰直前まで加熱したら、塩、こしょうで味をととのえます。

５. お好みで粉チーズ、粗びき黒こしょうを加えてもおいしくできます。

CM使用商品の概要

CMメニューで使用している商品（一部）は次のとおり。