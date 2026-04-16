属人化するアスベスト対応と産廃管理、現場定着を阻む構造課題を解決するEMS 住宅ビジネスフェア2026に出展

株式会社EMS

クラウド型アスベスト業務管理システム「アスベストONE」を提供する株式会社EMS（本社：東京都千代田区、代表取締役：星 美耶）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「住まい・建築・不動産の総合展 BREX」内の「住宅ビジネスフェア2026」に出展いたします。

本展示会では、建設業界におけるアスベスト対応および産業廃棄物管理の業務を一元化するクラウドサービス「アスベストONE」「産廃クラウドONE」を展示し、分断された法令対応業務の統合によるコンプライアンス強化と業務効率化の実現を提案します。

■出展の背景

建設業界においては、アスベスト関連法規や産業廃棄物処理法など、複数の法令対応が求められる中、業務は依然として部門・担当者ごとに分断され、属人化が進んでいます。

その結果、

・対応フローの不統一

・情報の分散による確認・突合作業の増加

・書類不備や報告漏れのリスク

といった課題が発生し、「法令遵守の形骸化」を招く要因となっています。

こうした構造課題を解決するためには、個別業務の効率化にとどまらず、法令対応プロセス全体の再設計が求められています。

■展示内容

本展示では、以下2つのサービスを通じて、分断された業務の統合イメージを具体的にご紹介します。

【アスベストONE】

アスベスト対応における一連の業務を一元管理

・電子報告（GビズID対応）

・現場看板の自動生成

・施主説明資料の自動生成

・調査結果の記録・書類作成・保管

・分析依頼のオンライン完結機能

【産廃クラウドONE】

産業廃棄物管理業務の一元化

・契約管理

・許可証管理

・外部システム連携

・マニフェスト管理（電子・紙）

・排出物・有価物・専ら物等の一元管理

これにより、従来は別々に管理されていたアスベスト対応と産廃管理を横断的に紐づけ、業務全体の可視化と効率化を実現します。

■展示会概要

展示会名：住まい・建築・不動産の総合展 BREX

構成展：住宅ビジネスフェア ほか

会期：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（南1～4ホール・西3・4ホール）

公式サイト：https://housing-biz.jp/

■会社概要

社名：株式会社EMS

代表取締役：星 美耶

事業内容：石綿・産廃管理の業務システムアスベストONEの提供・導入サポート

環境対策の人材育成

設立：2021年07月

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4階

資本金：3,500万円

■アスベストONEについて

株式会社EMSが提供する「アスベストONE」は、石綿（アスベスト）法令の遵守と業務管理の効率化を実現するクラウドシステムです。 累計で13000社以上の企業様にご利用いただいており、GビズIDを用いた事前調査報告申請の簡易化や、書面・看板の自動作成機能を提供しています。

サービスサイト：https://kk-ems.jp/asbestos-one/

■産廃クラウドONEについて

株式会社EMSが提供する「産廃クラウドONE」は、産業廃棄物管理における法令遵守と業務の効率化を実現するクラウドシステムです。許可証管理・契約管理・マニフェスト管理（電子・紙）・排出物管理といった複数の業務を一元化し、分散しがちな情報の集約と管理精度の向上を支援します。また、マニフェスト発行や契約更新管理の効率化、外部システムとの連携機能により、現場から本社まで一貫した運用を可能にします。

■アスベスト情報ナビについて

株式会社EMSのグループ企業、一般社団法人企業環境リスク解決機構（略称：CERSI）および株式会社ユニバースが共同で運営する「アスベスト情報ナビ」では、建設現場に携わる方々に向けたアスベストに関する最新情報を発信しております。

アスベスト情報ナビ：https://asnavi.cersi.jp/





