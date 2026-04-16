新ブランド「APNL」から、ハオルチアの“窓”の透明感に寄り添う肥料と活力剤が誕生

ビーズ株式会社

アウトドアブランド「DOD」やゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」などを手がけるビーズ株式会社は、室内園芸を“インテリア体験”へと昇華させる新ブランド「APNL（アプネラ）」を展開しています。

“砂漠の宝石”とも称されるハオルチア。

その魅力は、葉の奥に光を宿す「窓」の透明感にあります。

しかし、この繊細な美しさは、ただ育てるだけでは引き出せません。

APNLは、“与える”のではなく、“整える”

という思想のもと、この透明感と造形美を維持するための2つのプロダクトを開発しました。

葉から整える活力剤「Haofolia（ハオフォリア）」、そして根から支える液体肥料「Haoradix（ハオラディクス）」。

葉と根、それぞれに最適化されたアプローチにより、ハオルチア本来の美しさを静かに引き出します。

■製品概要

・根から整える液体肥料

Haoradix（ハオラディクス）｜ハオルチア用液体肥料/AP-05-BK(https://www.apnl.jp/products/haoradix/)

ハオルチアの造形に配慮し、安定した生育を支えるために設計された滴下型液体肥料。

農林水産省の公定規格に基づく登録肥料（登録番号：生第109930号）です。

最大の特長は「希釈不要」。

水で薄めることなく、そのまま用土へ滴下することで、

施肥量のブレを抑え、迷うことなく扱える設計としました。

また、徒長の要因となる過剰な栄養供給を避けるため、

ハオルチアに適した濃度バランスへ調整。

必要な分だけを、静かに届けます。

さらに、卵殻膜アミノ酸が土壌環境を整え、

根の吸収効率をサポート。

光や風で仕上げた株の完成度を、内側から支えます。

・葉から整える活力剤

Haofolia（ハオフォリア）｜ハオルチア用活力ミスト/AP-06-BK(https://www.apnl.jp/products/haofolia/)

ハオルチア特有の「窓」の透明感と質感を維持するために設計された葉面散布用ミスト。

水で希釈する必要がなく、そのまま葉へ噴霧できる仕様です。

窒素・リン酸・カリといった三大栄養素に依存せず、

カルシウムやマグネシウム、微量要素を独自バランスで配合。

水だけでは補えない“美観に関わる成分”を、葉面から直接届けます。

また、特許技術による卵殻膜アミノ酸を配合。

日々の環境ストレスにさらされる室内植物を、外側から静かに支えます。

「水やりのついで」ではなく、

気づいたその瞬間に、葉へひと吹き。

ケアの行為そのものを、空間の中に溶け込ませる新しい習慣です。

■2製品によるアプローチ

・Haofolia：葉面から整える

・Haoradix：根から整える

外側と内側、両方向からのケアにより、ハオルチアの持つ本来の美しさを引き出します。

■製品情報（共通）

内容量：31mL

適応植物：ハオルチア、その他多肉植物

使用目安：約300プッシュ

■ブランドについて｜APNL

APNLは、室内園芸を“育てる行為”から“空間体験”へと再定義するブランドです。

■ブランドページ：https://www.apnl.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/apnl_official/

製品のお貸出やコラボレーションなど、

APNLの世界観をともに広げる取り組みにつきましては、

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