RNAi治療薬市場2035年に25億6,720万米ドル規模へ拡大CAGR9.30％で進展する遺伝子サイレンシング医療の革新成長領域 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
RNAi治療薬市場は、2025年に約10億5,500万米ドルの規模に達し、2035年までに約25億6,720万米ドルに成長する見込みです。この期間の年平均成長率（CAGR）は9.30%に達すると予測されています。RNAi治療法は、遺伝子の発現を調節する自然なプロセスを活用し、遺伝性疾患、希少疾患、がんなどの治療において革新を促進しています。特に、siRNA（小干渉RNA）を利用した治療法は、確立された臨床的有効性により、マーケットリーダーとして成長を牽引しています。
市場を牽引する要因
がんの増加がRNAi治療薬市場の成長を加速しています。米国がん協会によると、2022年には約192万人の新規がん患者が発生し、その多くが進行がんとして治療が困難であるため、画期的な治療法の需要が高まっています。RNAi技術は、がん細胞の遺伝子をターゲットにして治療を行う新たな方法として注目を浴びており、その高精度と低いオフターゲット効果が市場に新しい希望をもたらしています。がん治療分野におけるRNAi技術の採用が増えることで、予測期間中の市場成長が加速すると予想されています。
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市場の課題と制約
一方、RNAi治療薬市場にはいくつかの制約要因も存在します。特に、新薬のFDA承認率の低下が市場成長を抑制する可能性があります。2016年には、FDAの新薬承認件数が前年度の半分に減少したことから、RNAi治療薬の臨床試験の難易度が上がり、開発の速度が遅れる可能性があります。また、遺伝子治療分野における新しい技術の導入には、膨大な投資と長期的な規制承認が必要であるため、これらの要素が市場成長の障害となり得ます。
主要セグメントの洞察
2025年、RNAi治療薬市場で最も注目されているセグメントはsiRNAです。siRNAは、高い特異性と臨床的な有効性を持つことから、遺伝性疾患やがん治療において広く利用されています。siRNA治療法は、脂質ナノ粒子を使用した先進的な薬物送達システムと組み合わせることで、さらなる市場需要の増加を見込んでいます。また、siRNAは複数の治療領域において併用療法として用いられ、その多様性が市場での有用性を高めています。
主要企業のリスト：
● Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
● Novartis
● Arbutus Biopharma
● Arrowhead Pharmaceuticals
● Novo Nordisk (Dicerna Pharmaceuticals)
● Sirnaomics
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、RNAi治療薬市場の最前線となりつつあります。中国、日本、インドなどの国々では、医療インフラの向上と遺伝性疾患の有病率の増加がRNAi治療薬の導入を後押ししています。特に、これらの国々における研究開発投資の増加と、バイオテクノロジー産業の成長が市場を牽引しています。さらに、政府の支援や医療の普及が進む中、RNAi治療薬へのアクセスが向上し、患者の認知度も高まっています。この地域の成長は、今後の市場を支える重要な要素となるでしょう。
RNAi治療薬市場の機会
RNAi治療薬市場では、企業間の提携活動の増加が市場の成長を後押ししています。特に、製薬企業とバイオテクノロジー企業の提携が強化されることで、新しい治療法の開発が加速しています。例えば、アローヘッド・ファーマシューティカルズ社とホライゾン・セラピューティクス社の提携は、RNAi治療薬のパイプラインを拡充させ、さらなる市場機会を創出しました。このような提携により、RNAi治療薬の普及と革新が進み、予測期間中の市場成長を支えるでしょう。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
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セグメンテーションの概要
タイプ別
● siRNA
● miRNA
用途別
● 腫瘍学
● 心血管疾患
● 感染症
● 糖尿病
● 神経学
● その他
開発段階別
● 前臨床研究
● 臨床試験
● 承認済み医薬品
日本市場における重要性と機会
日本においてもRNAi治療薬市場は急速に成長しています。遺伝性疾患や希少疾患の有病率が高く、加齢に伴う疾患の増加が予測される中、精密医療への需要が高まっています。日本の医療機関や製薬企業は、RNAi技術を活用した新たな治療法の開発に注力しており、これにより個別化医療の普及が加速しています。日本は、バイオテクノロジーの革新とともに、RNAi治療薬の導入を積極的に進めている国の一つであり、この市場における成長機会は今後の医療の進化を牽引する重要な要素となります。
RNAi治療薬市場の将来性と日本参入機会：CAGR9.30％で拡大する次世代医薬の戦略的価値 ?
なぜ今、RNAi治療薬市場に参入するべきなのか？2030年に向けた成長機会とは
RNAi治療薬市場は、2025年の10億5,500万米ドルから2035年には25億6,720万米ドルへと拡大し、CAGR9.30％で安定した成長が見込まれています。特に日本では、高齢化の進展と希少疾患・慢性疾患の増加により、従来治療では対応が難しい領域でRNAi技術の需要が急速に高まっています。2030年前後は臨床応用の拡大期となり、今の段階での市場参入は競争優位を築く重要なタイミングです。
日本市場におけるRNAi治療薬の商業化チャンスはどこにあるのか？今後の重点領域
日本の医薬品市場では、精密医療や個別化治療への移行が進んでおり、RNAi治療薬はその中心的な役割を担います。特に肝疾患、遺伝性疾患、腫瘍領域におけるターゲット治療は、今後の主要成長ドライバーです。市場規模が2035年までに2倍以上へ拡大する中で、ライセンス契約や共同開発の機会も増加し、外資・国内企業双方にとって魅力的な投資領域となっています。
日本の規制環境と承認プロセスはRNAi治療薬市場にどのような影響を与えるのか？
日本の規制当局は革新的医薬品の迅速承認制度を強化しており、RNAiのような次世代治療技術に対しても前向きな姿勢を示しています。これにより、開発から上市までの期間短縮が期待され、市場投入のハードルが低下しています。CAGR9.30％という成長率の背景には、こうした制度的後押しも大きく寄与しています。
競争環境の中で勝ち残るために企業はどのような戦略を取るべきか？2035年を見据えた差別化要因
市場拡大とともに競争も激化する中、日本市場ではローカルパートナーとの連携、臨床試験の最適化、供給チェーンの確立が成功の鍵となります。特に、技術優位性だけでなく、患者アクセスや価格戦略を含めた包括的な市場戦略が求められます。2035年に向けては、単なる技術提供ではなく“統合型医療ソリューション”としてのポジショニングが重要です。
RNAi治療薬市場は日本の医薬品ビジネスにどのような長期的価値をもたらすのか？
RNAi治療薬は、従来の低分子薬や抗体医薬とは異なるメカニズムにより、アンメットメディカルニーズへの対応を可能にします。市場規模が約2.4倍に拡大する見込みであることから、長期的には製薬企業のポートフォリオ強化と収益基盤の多様化に貢献します。日本市場においては、技術革新と高付加価値医療の融合により、グローバル競争力を高める重要な柱となるでしょう。
ポートの詳細内容・お申込みはこち
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Report Ocean株式会社について
Report Ocean株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野で、正確で信頼性の高い最新の調査データおよび技術コンサルティングを求める個人および企業に対して、7年以上にわたり高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンaサルティング、深いデータ分析を提供するリーディングカンパニーです。我々は戦略および成長分析の洞察を提供し、企業の目標達成に必要なデータを提供し、将来の機会の活用を支援します。
私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。
Report Oceanは、私たちのスキルをクライアントのニーズと統合し、適切な専門知識が強力な洞察を提供できると信じています。私たちの専門チームは、多国籍企業、製品メーカー、中小企業、またはスタートアップ企業を含むクライアントのビジネスニーズに最も効果的なソリューションを作成するために疲れ知らずに働いています。
メディア連絡先:
名前 : 西カント
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TEL : 03-6899-2648 | Fax: 050-1724-0834
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配信元企業：Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
市場を牽引する要因
がんの増加がRNAi治療薬市場の成長を加速しています。米国がん協会によると、2022年には約192万人の新規がん患者が発生し、その多くが進行がんとして治療が困難であるため、画期的な治療法の需要が高まっています。RNAi技術は、がん細胞の遺伝子をターゲットにして治療を行う新たな方法として注目を浴びており、その高精度と低いオフターゲット効果が市場に新しい希望をもたらしています。がん治療分野におけるRNAi技術の採用が増えることで、予測期間中の市場成長が加速すると予想されています。
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一方、RNAi治療薬市場にはいくつかの制約要因も存在します。特に、新薬のFDA承認率の低下が市場成長を抑制する可能性があります。2016年には、FDAの新薬承認件数が前年度の半分に減少したことから、RNAi治療薬の臨床試験の難易度が上がり、開発の速度が遅れる可能性があります。また、遺伝子治療分野における新しい技術の導入には、膨大な投資と長期的な規制承認が必要であるため、これらの要素が市場成長の障害となり得ます。
主要セグメントの洞察
2025年、RNAi治療薬市場で最も注目されているセグメントはsiRNAです。siRNAは、高い特異性と臨床的な有効性を持つことから、遺伝性疾患やがん治療において広く利用されています。siRNA治療法は、脂質ナノ粒子を使用した先進的な薬物送達システムと組み合わせることで、さらなる市場需要の増加を見込んでいます。また、siRNAは複数の治療領域において併用療法として用いられ、その多様性が市場での有用性を高めています。
主要企業のリスト：
● Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
● Novartis
● Arbutus Biopharma
● Arrowhead Pharmaceuticals
● Novo Nordisk (Dicerna Pharmaceuticals)
● Sirnaomics
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、RNAi治療薬市場の最前線となりつつあります。中国、日本、インドなどの国々では、医療インフラの向上と遺伝性疾患の有病率の増加がRNAi治療薬の導入を後押ししています。特に、これらの国々における研究開発投資の増加と、バイオテクノロジー産業の成長が市場を牽引しています。さらに、政府の支援や医療の普及が進む中、RNAi治療薬へのアクセスが向上し、患者の認知度も高まっています。この地域の成長は、今後の市場を支える重要な要素となるでしょう。
RNAi治療薬市場の機会
RNAi治療薬市場では、企業間の提携活動の増加が市場の成長を後押ししています。特に、製薬企業とバイオテクノロジー企業の提携が強化されることで、新しい治療法の開発が加速しています。例えば、アローヘッド・ファーマシューティカルズ社とホライゾン・セラピューティクス社の提携は、RNAi治療薬のパイプラインを拡充させ、さらなる市場機会を創出しました。このような提携により、RNAi治療薬の普及と革新が進み、予測期間中の市場成長を支えるでしょう。
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セグメンテーションの概要
タイプ別
● siRNA
● miRNA
用途別
● 腫瘍学
● 心血管疾患
● 感染症
● 糖尿病
● 神経学
● その他
開発段階別
● 前臨床研究
● 臨床試験
● 承認済み医薬品
日本市場における重要性と機会
日本においてもRNAi治療薬市場は急速に成長しています。遺伝性疾患や希少疾患の有病率が高く、加齢に伴う疾患の増加が予測される中、精密医療への需要が高まっています。日本の医療機関や製薬企業は、RNAi技術を活用した新たな治療法の開発に注力しており、これにより個別化医療の普及が加速しています。日本は、バイオテクノロジーの革新とともに、RNAi治療薬の導入を積極的に進めている国の一つであり、この市場における成長機会は今後の医療の進化を牽引する重要な要素となります。
RNAi治療薬市場の将来性と日本参入機会：CAGR9.30％で拡大する次世代医薬の戦略的価値 ?
なぜ今、RNAi治療薬市場に参入するべきなのか？2030年に向けた成長機会とは
RNAi治療薬市場は、2025年の10億5,500万米ドルから2035年には25億6,720万米ドルへと拡大し、CAGR9.30％で安定した成長が見込まれています。特に日本では、高齢化の進展と希少疾患・慢性疾患の増加により、従来治療では対応が難しい領域でRNAi技術の需要が急速に高まっています。2030年前後は臨床応用の拡大期となり、今の段階での市場参入は競争優位を築く重要なタイミングです。
日本市場におけるRNAi治療薬の商業化チャンスはどこにあるのか？今後の重点領域
日本の医薬品市場では、精密医療や個別化治療への移行が進んでおり、RNAi治療薬はその中心的な役割を担います。特に肝疾患、遺伝性疾患、腫瘍領域におけるターゲット治療は、今後の主要成長ドライバーです。市場規模が2035年までに2倍以上へ拡大する中で、ライセンス契約や共同開発の機会も増加し、外資・国内企業双方にとって魅力的な投資領域となっています。
日本の規制環境と承認プロセスはRNAi治療薬市場にどのような影響を与えるのか？
日本の規制当局は革新的医薬品の迅速承認制度を強化しており、RNAiのような次世代治療技術に対しても前向きな姿勢を示しています。これにより、開発から上市までの期間短縮が期待され、市場投入のハードルが低下しています。CAGR9.30％という成長率の背景には、こうした制度的後押しも大きく寄与しています。
競争環境の中で勝ち残るために企業はどのような戦略を取るべきか？2035年を見据えた差別化要因
市場拡大とともに競争も激化する中、日本市場ではローカルパートナーとの連携、臨床試験の最適化、供給チェーンの確立が成功の鍵となります。特に、技術優位性だけでなく、患者アクセスや価格戦略を含めた包括的な市場戦略が求められます。2035年に向けては、単なる技術提供ではなく“統合型医療ソリューション”としてのポジショニングが重要です。
RNAi治療薬市場は日本の医薬品ビジネスにどのような長期的価値をもたらすのか？
RNAi治療薬は、従来の低分子薬や抗体医薬とは異なるメカニズムにより、アンメットメディカルニーズへの対応を可能にします。市場規模が約2.4倍に拡大する見込みであることから、長期的には製薬企業のポートフォリオ強化と収益基盤の多様化に貢献します。日本市場においては、技術革新と高付加価値医療の融合により、グローバル競争力を高める重要な柱となるでしょう。
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Report Ocean株式会社について
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私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。
Report Oceanは、私たちのスキルをクライアントのニーズと統合し、適切な専門知識が強力な洞察を提供できると信じています。私たちの専門チームは、多国籍企業、製品メーカー、中小企業、またはスタートアップ企業を含むクライアントのビジネスニーズに最も効果的なソリューションを作成するために疲れ知らずに働いています。
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