UGC活用を次の次元へ。EmbedSocial、顧客コンテンツをWebデザインの中心に

Embedsocial Japan株式会社

日本国内の大手企業から中小企業まで、累計5,000社以上に導入されているSNS連携・UGCマーケティングツール「EmbedSocial」は、テキストで指示するだけでWebサイトのセクションを自動生成できる「AIセクションジェネレーター」を大幅にアップデートしました。

今回のアップデートでは、50種類以上のテンプレートが新たに追加され、ユーザー生成コンテンツ（UGC）をWebサイトデザインの中心として活用できるようになりました。

これまでUGCは、口コミ一覧やSNS投稿のグリッド表示として配置されるのが一般的でした。しかしEmbedSocialでは、顧客の写真や投稿、口コミなどを、ヒーロー画像や動的バナー、インタラクティブなセクションとして活用できます。AIによるデザイン生成とリアルな顧客の声を組み合わせることで、信頼性が高く、より魅力的なWebサイトを簡単に制作できます。

課題

Webサイトの改善には多くの時間と作業が必要です。ヒーローセクションやバナーの変更などの小さな更新でも、デザイナーやエンジニアの作業が必要になり、更新に時間がかかることがあります。

そのため、多くのマーケティングチームは新しいアイデアをすぐに試したり、サイトの成果を改善することが難しくなっています。

また、多くのWebサイトでは顧客の口コミやSNS投稿はページの下部にあるグリッドやウィジェットとして表示されるだけで、サイト体験の中心にはなっていません。

解決策

EmbedSocialのAIセクションジェネレーターを使えば、Webサイトのセクションを数分で作成・改善できます。作りたいデザインを短い文章で入力するだけで、AIがヒーローセクション、バナー、商品紹介、CTAなどのデザインを自動生成します。

今回のアップデートの最大の特徴は、UGCをサイトのメインデザインそのものとして統合できる点です。従来、UGCは口コミ一覧やグリッド形式で表示されることが一般的でした。しかしEmbedSocialでは、顧客の写真や口コミ、SNS投稿をヒーロー画像や動的バナーなどのインタラクティブなデザイン要素として活用できます。つまり、UGCは単なる「ページの一部」から、WEBサイト体験の核となる「デザインの主役」へと進化を遂げるのです。

これにより、実際の顧客の体験をWebサイトの中心に配置することで、訪問者の関心を引き、信頼性を高め、エンゲージメントを向上させることができます。

生成したセクションは、WordPress、Shopify、WixなどさまざまなWebサイトに簡単に組み込むことができます。

代表コメント

"EmbedSocialは今、マーケティングチームの創造性を解き放つ『次世代のデザインプラットフォーム』へと大きな進化を遂げています"とEmbedSocial開発元 代表のニコラ・ボイコフは語ります。

私たちのポリシーは、最先端のテクノロジーをいち早くユーザーの皆様へ届け、そのビジネスに真の変革をもたらすことです。今回のアップデートにより、UGCはサイトの隅にある補足情報ではなく、ブランドの信頼を象徴するビジュアルの主役になります。ブランドが一方的に語るページではなく、顧客のリアルなストーリーによって常にアップデートされ続ける、躍動感あふれるサイト体験をぜひ体感してください。

使い方

利用方法はとてもシンプルです。

- 作りたいデザインを文章で入力、またはテンプレートを選択- AIが生成したセクションを編集- コードをコピーしてサイトに追加

ヒーローセクション、口コミ表示、CTAバナーなど、100種類以上のテンプレートが利用できます。

テンプレートの一部は無料ユーザーの皆様にもお使いいただけます。

お客様の声

EmbedSocialのユーザーからはすでに高評価をいただいています。

「このツールのおかげで、ランディングページのアイデアを数分で試せるようになりました。」

「顧客の写真やレビューをサイトのメインビジュアルとして使えるので、サイトの信頼感が大きく向上しました。」

EmbedSocial AIセクションジェネレーターの詳細はこちらを参照ください。

https://embedsocial.jp/blog/ai-ugc-widget-templates/

詳細を見る :https://embedsocial.jp/blog/ai-ugc-widget-templates/

お問い合わせ

EmbedSocial Japan株式会社（ https://embedsocial.jp/ ）

お問い合わせフォーム：https://embedsocial.jp/contact/