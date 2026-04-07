家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、タイパとシンプルさを求める人のための、操作部にボタンをたった1つだけ搭載した、これまでにないシンプル設計のDCモーター扇風機(型番：YT-D3432HM)を2026年4月上旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。





ワンボタンDCリビング扇風機(YT-D3432HM)





■商品開発の背景 ―あえてボタンを1つにした、「操作性と快適」を集約した扇風機

近年、生活のあらゆる場面でシンプルさや効率性を追求するライフスタイルが広まっています。

本製品は無駄なものを手放し、本当に必要なものだけを選び「シンプルに使いたい」というユーザーのニーズに応え、「必要な機能のみを、最小限の操作で」というコンセプトのもとに開発されました。本体からの操作のみでリモコンは付属せず、操作部は複数ボタンをなくしてたった1つのボタンに絞りながらも、日常使いに欠かせない機能を搭載しました。









■特徴

【ワンボタンで、全部できる】

本製品の最大の特長は、操作部にボタンがたった1つしかないという圧倒的なシンプルさです。このボタン1つで、電源のオン・オフ、7段階の風量調整、6時間の切タイマー設定、そして消音機能のオン・オフまで、日常的な全操作を完結することができます。

複雑なボタン操作や、どこかに置き忘れたリモコンを探す手間も解消し、「押す」「回す」という直感的なアクションで、すべてが思い通りになる──そんな体験を多くの方にお届けします。

また、首振り機能は本体後部のツマミを上げ下げするだけで簡単に操作できます。





全ての操作をワンボタンで。操作部にボタンをたった1つだけ搭載。





【静かに、快適に。消音機能付き高性能DCモーター搭載】

本製品にはDCモーターを搭載しており、従来のACモーターに比べて運転音が格段に静かです。就寝時に扇風機の音が気になるという方でも、安心してお使いいただけます。また、「ピッ」という操作音が気になる場面に配慮し、操作音そのものをオフにできる消音機能も搭載。深夜帯にパートナーを起こしてしまう心配もありません。寝室での使用はもちろん、集中したいワークスペースにも最適な1台です。





消音機能付きで、操作音で寝ている人を起こさない。





【うっかり消し忘れを防ぐ、8時間自動オフ機能】

本製品は忙しい毎日の中で万が一の切り忘れを防ぐ、8時間自動オフタイマーを搭載。安全面への配慮と、無駄な電力消費を防ぐ省エネ性能を両立しています。





【部屋に溶け込む、マットな質感と洗練されたカラーリング】

デザインにもこだわり、本体の仕上げにはマットな質感を採用。光沢のある素材にありがちな“生活感”を抑制しました。インテリアとの調和を意識したベージュ・ホワイト・ブラックと落ち着いたカラーの3色展開で、幅広い年齢層のユーザーのリビング、寝室、書斎など、さまざまな空間に自然に馴染みます。





落ち着いたマット調カラー。





■お財布にやさしい、電気代と本体価格

本製品の消費電力は最大14Wと省エネ設計。最大消費電力で1日8時間使用した場合の1か月(30日)の電気代は、電力料金目安単価1kWh＝31円で計算すると約104円という経済的な運転が可能です(※)。

さらに希望小売価格は税込6,480円と、DCモーターを搭載しながら低価格を実現。高機能・省エネ・低価格の三拍子が揃った扇風機です。

※電気代の目安：最大消費電力で1日8時間使用した場合の1か月(30日)分の金額。電力料金目安単価1kWh＝31円で計算。









■製品詳細

商品名 ：ワンボタンDCリビング扇風機

型番・JAN ：ベージュ/YT-D3432HM(C) 4979966 574473

ホワイト/YT-D3432HM(W) 4979966 574459

ブラック/YT-D3432HM(K) 4979966 574466

サイズ ：約幅36×奥行34×高さ67(81)cm

重量 ：約2.6kg

電源 ：AC100V 50/60Hz

消費電力(50Hz/60Hz)：14W

電源コード長 ：約1.6m

主な機能 ：風量7段階、6時間切タイマー、操作音の消音機能、

切り忘れ防止8時間自動オフタイマー

生産国 ：中国

希望小売価格 ：6,480円(税込)

発売日 ：2026年4月上旬









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。