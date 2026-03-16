コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”をコンセプトにした製品『UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml』3月16日新発売！

UCC上島珈琲株式会社

UCC上島珈琲株式会社（本社／兵庫県神戸市、資本金／1億円、社長／芝谷博司、以下UCC）は、コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”をコンセプトとした製品『UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml』を3月16日（月）に新発売します。本製品は、「コーヒー由来トリゴネリン」により、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費※2の向上をサポートする機能性表示食品で、本機能として日本初のPETコーヒー※3です。「BLACK無糖」ブランドのアイデンティティを踏襲し、原材料はコーヒーのみ※4、機能性関与成分であるトリゴネリンはコーヒー由来、香料も添加していません。UCCは、コーヒーで代謝をケアする新習慣を提案します。

※1 コーヒー由来トリゴネリンは、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時エネルギー消費の向上をサポートする機能が報告されています。

※2 安静に過ごしている状態で消費するエネルギーのこと。日常のエネルギー代謝の約70％を占め、20代から加齢に伴い低下します。生命維持に最低限必要なエネルギー（基礎代謝）のほか、食事によって増大するエネルギーなども含まれます。

※3 コーヒー由来トリゴネリンにより、BMIが高めの方の、安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能として（2025年11月現在）

※4 食品表示基準における原材料名の表記です。

■コーヒーの新たな価値をUCCが提案

これまでコーヒーは、豊かな香りや味わいを楽しむ「嗜好品」として、あるいは眠気覚まし、リフレッシュなど気分転換のお供としても親しまれてきました。現代社会では、「理由はわからないけれど気分が重い」のような理由のない不調や、逆に「今日はなぜか調子がいい」といった目に見えない調子の変化、コンディションの揺らぎを、多くの人が日常的に感じている実態が明らかになっています。（UCC調べ）こうした状態は、個人の気分の問題にとどまらず、現代社会に共通する課題の一つといえます。このような背景を踏まえ、UCCは、コーヒーに「おいしく飲むことで自分をととのえる」という価値を見出し、“コンディショニングコーヒー”をコンセプトにした製品『UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml』を3月16日（月）に新たに発売します。

本製品は、「BLACK無糖」ブランドのアイデンティティ同様、原材料はコーヒーのみ※4、香料無添加、レギュラーコーヒー100%で、機能性成分も無添加※5です。原料選び、焙煎、ブレンド技術により、毎日飲めるおいしいコーヒーとしての味わいにこだわった“まろやか、贅沢なコク”の味わいが特長です。パッケージは、“カルテ”をモチーフにしたシンプルでスタイリッシュなデザインで、ボトル上部にはダイヤカットを施した新形状ボトルを採用しています。

※5 機能性成分のトリゴネリンはコーヒー由来、製品には添加していません。

■「コーヒー由来トリゴネリン」とは

「コーヒー由来トリゴネリン」は、コーヒー生豆に多く含まれ、焙煎するほど少なくなる成分です。これまでにヒトで健康効果を研究した事例はほとんどなく、UCCの研究において、「コーヒー由来トリゴネリン」によりBMIが高めの方（23≦BMI＜30）の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費※2の向上をサポートすることを初めて見出しました。

「コーヒー由来トリゴネリン」の含有量を保つには焙煎を浅くする必要がありますが、コーヒーは焙煎が浅いと酸味が強くなる傾向があります。UCCは、1933年の創業以来培ってきた焙煎技術とブレンド技術を駆使して「コーヒー由来トリゴネリン」の含有量を保ちながらも、健康とおいしさを両立させたバランスの良い味わいを実現することができました。

■毎日続ける、代謝TOTONOU（トトノウ）

1日のエネルギー消費量の割合を見ると、読書中やテレビを見ている時、デスクワーク中や食事をしている時などの体を動かしていない状態に消費しているエネルギーである安静時のエネルギー消費（基礎代謝を含んだエネルギー消費）は、日常のエネルギー消費の約70%を占め※6、20代から加齢に伴い低下します※7。

20代から基礎代謝量が減ることを知っている人は20～30代のうち約75%も存在している一方で、そのうち34%の人は運動や食事といった具体的な行動を始められていない、という実態があります。また、生活習慣の乱れや運動不足によって、日常的に罪悪感を覚えることも多くあるようです（UCC調べ）。

このような状況を背景に、コーヒーに「おいしく飲むことで自分をととのえる」という価値を見出し、“コンディショニングコーヒー”をコンセプトにした、これまでのペットボトルコーヒーとは異なる切り口の新製品『UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml』を開発しました。

毎日飲むコーヒーで続ける、代謝をケアする新習慣をぜひ取り入れてみませんか？

UCCは、機能性表示食品『UCC TOTONOU by BLACK無糖』の展開を通じて、コーヒーの新たな価値を提案し、お客さまの持続的なヘルス＆ウェルネスの実現に貢献してまいります。

※6 参考：厚生労働省「e-ヘルスネット」身体活動とエネルギー代謝 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/exercise/s-02-003

※7 参考：厚生労働省 「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

■『UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml』製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/273_1_b02e6ecc3ab250bfcea49d0ac1487d98.jpg?v=202603161151 ]

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■関連URL

・『UCC TOTONOU by BLACK無糖』ブランドサイト：https://www.ucc.co.jp/totonou/

・UCC公式オンラインストア：https://store.ucc.co.jp/

・UCC TOTONOU by BLACK無糖プレゼントキャンペーン

UCCの公式Xアカウント （@UCC_COFFEE）をフォロー&リポスト&動画視聴をすると、抽選で最大50,000名さまに対象のコンビニなどで使える無料引換券プレゼント。

キャンペーンサイト：https://sns.petit.gift/campaigns/mXZfQs4Sr6n6 （3/17 10:00公開）

応募期間：2026年3月17日（火）10:00～2026年3月27日（金）23:59

店頭での引換期間：2026年3月17日（火）10:00～2026年3月30日（月）23:59

・「UCC TOTONOU by BLACK無糖をPayPayで支払うと最大15%戻ってくる」キャンペーン

対象のドラッグストアなどで期間中に『UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml』をご購入の際、PayPayで支払うとPayPayポイントが最大15%戻ってくる。詳しい条件などは、後日公開されるキャンペーンサイトをご確認ください。

実施期間：2026年4月7日（火）～2026年4月20日（月）

＜参考＞

■UCCサステナビリティ指針と “コーヒー×健康” 目標について

UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。また、サステナブルな社会の実現に貢献するため、経営方針をサステナビリティの観点で具体化した「UCCサステナビリティ指針」を制定し、「自然を豊かにする手助けを」と「人々を豊かにする手助けを」という2つの大きな方向性のもとに、項目毎の達成年度と達成内容を定め、さまざまな活動に取り組んでいます。

UCCは、1969年に設置した品質管理部門を起点に、50年以上の長きにわたり、コーヒーが持つさまざまな可能性を追求してきました。2023年に制定した「UCCサステナビリティ指針」の目標の一つに、「2030年までに“コーヒー×健康”分野で、年間3億杯、売上150億円を通じて、世界中の人々の健康に貢献する」を掲げ、世界中の人々の健康に貢献するため、研究開発・製品開発をさらに進めています。その達成のための取り組みの一つとして機能性表示食品『＆Healthy』シリーズや『UCCおいしいカフェインレスコーヒー』シリーズなどを展開しています。

これまで、ポリフェノールの一種であるコーヒー由来クロロゲン酸類の食後の血糖値の上昇を抑える作用や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかにする作用など、さまざまな可能性を探究してきました。2020年9月には、研究・マーケティング・海外の部門を横断するプロジェクトチームを立ち上げ、コーヒー由来トリゴネリンのユニークな機能に着目した研究をスタートし、その独自研究において、コーヒー生豆に多く含まれる「コーヒー由来トリゴネリン」という成分が、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上をサポートすることを見出しました。2024年9月に、この機能に着目した機能性表示食品『UCC &Healthy スペシャルブレンド 』（ワンドリップコーヒー4袋入り）を発売しました。

・UCCのサステナビリティ コーヒー×健康：https://www.ucc.co.jp/company/sustainability/people/health/

・2023年2月配信リリース「UCCのサステナビリティ健康指針」：https://www.ucc.co.jp/company/news/2023/rel230221e.html

・『UCC &Healthy』ブランドサイト：https://www.ucc.co.jp/andhealthy/

・『UCC おいしいカフェインレスコーヒー』ブランドサイト：https://www.ucc.co.jp/caffeineless/

【UCCグループについて】

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

UCC上島珈琲株式会社 お客様担当

TEL：078-304-8952

WEB：https://www.ucc.co.jp/customer/