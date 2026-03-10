こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】3/28開催『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか』刊行記念企画
映画史研究者である現代文化表現学科の渡邉大輔准教授が、新著刊行記念企画として、3/28（土）、本学 新座キャンパスにてシンポジウムを開催予定です。
日時：3月28日（土）13時00分〜14時20分
場所：跡見学園女子大学新座キャンパス 図書館1階LALA3
なお当日は、会場で、当該書籍、および同じレーベルから刊行した『セカイ系入門』（星海社新書、2025年）も少部数ですが、販売します。
当日は、キャンパス内で桜まつり＋オープンキャンパスを開催しますので、ぜひご予定ください！
【開催概要】
『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか』刊行記念企画
「『君の名は。』から現代日本映画を読み直す−−映画×アニメ×マンガ×ゲームの結節点」
2025年は、『劇場版 鬼滅の刃』と『国宝』が大きな話題をさらう、アニメと映画の当たり年でした。
そして今から10年前の2016年、実はこの年も昨年と同じようなアニメと映画の当たり年となりました。庵野秀明総監督の『シン・ゴジラ』と新海誠監督の『君の名は。』です。
『君の名は。』は日本の映画に何をもたらしたのでしょうか。
3月18日に刊行される現代文化表現学科・渡邉大輔先生の『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか』（星海社新書）では、現代の日本映画の盛り上がりを、新海監督をはじめ3人の映画監督を軸に読み解き、デジタル化やメディアミックス以降に到来した新しい映画文化の姿、その想像力へと至る日本映画の系譜を描き出します。
このイベントでは、本書の内容の一部を紹介しながら、新しい日本映画、日本アニメの見方をご紹介していきます。
現代文化表現学科では、映画、アニメ、マンガ、ゲーム…など多くのポップカルチャーを多角的に学んでいきますが、今回のイベントはその学びの実践の一つも体験できるはずです。
映画とポピュラーカルチャーの現在について、ぜひ一緒に考えましょう。
渡邉大輔准教授
-新著についてはこちら
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000424857
2026年3月28日（土）「桜まつり2026」開催について
https://www.atomi.ac.jp/univ/news/detail/18173/
3/14（土）・3/28（土）ミニオープンキャンパスを開催！
https://www.atomi.ac.jp/univ/news/detail/18014/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
