国内外でクラウド型通信サービス事業を展開するCloco株式会社(本社：東京都新宿区)は、提供中の「クラウドFAX」に2026年3月9日より電話帳機能を追加しました。これにより、ブラウザでの送信時に相手先番号を従来のテキスト入力に加え、電話帳から呼び出すことが可能となり、入力ミスによる誤送信の防止や宛先管理の効率化が実現します。従来の複合機やFAX機ではCSVアップロードができない場合や、電話帳登録件数が200件までなどの制限がありましたが、これらの課題を解消し、より快適にご利用いただけます。月額2,000円からの手頃な価格で導入が可能です。





送受信イメージ





【特徴】

・FAX番号をCSV形式で電話帳にアップロードが可能

・最大2,000件までFAX番号の登録可能

・キーワード検索による絞り込みが可能

・同時送信設定も行えます









【利用例】

1. クラウドFAXを船舶でご利用いただくことで、FAX機を置く必要がなくなってご利用が増えております。





2. オフィスが停電で複合機からFAXが送れない場合や、休日に対応が必要なFAXがあった場合にわざわざ出社して、複合機から送受信しなければならなかったものも、ブラウザやEメールからFAXの送受信も可能です。





3. FAX電話帳のメモにテキストでグループ分けをして、検索で絞り込みを行いグループ単位での送信設定も可能。





4. 保存期間は最長2年間で最短1カ月での自動削除機能も搭載。毎月5日の深夜に削除されます。





電話帳イメージ





「ClocoクラウドFAX」紹介ページ： https://www.clocoinc.com/service/cloudfax









Cloco株式会社は、日本でクラウドPBXの黎明期より、リーズナブルで可用性の高いクラウドPBXやCTIコールセンターシステムをご提供しています。





JAPiCO個人情報保護認証取得の個人情報管理体制で安全で信頼性の高いシステムをご提供しています。









■会社概要

社名： Cloco株式会社(英字：Cloco Inc.)

URL ： http://www.clocoinc.com

本社： 〒162-0806 東京都新宿区榎町33-1 ザ・スクエアー8F

TEL ： 03-4477-2500









【お問い合わせ】

本件に関するお問い合わせは、下記のフォームよりお願いいたします。

https://www.clocoinc.com/sales-form