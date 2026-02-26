¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ï³«±à£´£µ¼þÇ¯
´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ú¤½¤ÎÂ¾¡¢45¼þÇ¯µÇ° Í·±àÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ú
¡¦ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ßÅ´Æ»¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡¡45¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯
¡¦ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
¡¡ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìÉð¥ì¥¸¥ã¡¼´ë²èê¡¢ºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÉí±É°ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1981Ç¯¤Î³«±à°ÊÍè¡¢³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2026Ç¯£³·î28Æü(ÅÚ)¤Ë³«±à45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡45Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢3·î28Æü(ÅÚ)¤Ï³«±àÅö»þ¤ÎÆþ±àÎÁ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¥»¥Ã¥È¤òËç¿ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£´£µÇ¯Á°¤ËÍè±à¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤òÊç½¸¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢±àÆâ¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÊç½¸¤¹¤ëÅù¡¢45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Åö±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Æ¼ï¼èÁÈ¤ß¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤¬°ìÆü±àÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¥¿¥«¥·¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡¢¼þÇ¯´ü´ÖÃæ¤Ï³«±à45¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±àÆâ³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤·¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤ä¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¤âÈÎÇä¤¹¤ëÅù¡¢¤¤¤Ä¤â¤´Íè±à¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤´Íè±à¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤È³«±à45¼þÇ¯¤ò°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´£µ¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
¡ú¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹
¡¡±àÆâ¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤¡ÉÌ´¡É¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø»ô°é·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¡Ø±àÆâ¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ´¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú³«±àµÇ°ÆüÆÃÊÌÎÁ¶â
¡¡3/28(ÅÚ)³«±àµÇ°ÆüÅöÆü¤Ï¡¢³«±àÅö»þ¤ÎÆþ±àÎÁ¡ÊÂç¿Í1,000±ß¡¦¾®¿Í500±ß¡Ë¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢45±ß¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¥»¥Ã¥È¡ÊÆþ±àÎÁ+¤Î¤ê¤â¤Î¾è¤êÊüÂê¡Ë¤ò450Ëç¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì45Ç¯Á°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡45Ç¯Á°¤ËÍè±à¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤È»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ½ºî¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£3/28(ÅÚ)³«±àµÇ°Æü Í¥ÂÔDAY
³«±àÅö»þ¤ÎÆþ±àÎÁ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡ÅìÀ¾¥²¡¼¥È¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡×
¢£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹
³§ÍÍ¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢±àÆâ¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤¡ÖÌ´¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ÎÆ°Êª¤Î»ô°é·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¡Ö¾è¤êÊª¤Î±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×Åù¡¢ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¡Á9·î30Æü(¿å)
±þÊçÊýË¡¡¡ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¸ø¼°HP¤è¤ê¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËµÆþ
¢£¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡¢45Ç¯Á°¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¡Á5·î8Æü(¶â)
±þÊç¾ò·ï¡¡¡45Ç¯Á°(1981Ç¯¤«¤é10Ç¯´ÖÄøÅÙ)¤ËÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íè±à¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£º£ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢±àÆâ¤ä³°¤Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ç½Ð¤¹¤ë¤Î¤ò¤´Î»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
±þÊçÊýË¡¡¡ÆÃÀß¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø±þÊç
ÅöÁªÆÃÅµ¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ(1ÁÈ)¡§Æþ±à·ô45Ëç¡Ü¤ï¤È¤ÈÅ¹Æâ¹¥¤¤Ê¤â¤Î1ÅÀ¡Ü±àÆâ³°¤Ø·Ç½Ð¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼ºîÀ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥Ã¥É¾Þ(4ÁÈ)¡§Æþ±à·ô2Ëç¡Ü¥È¥Ã¥Ô¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß1¸Ä¡Ü±àÆâ³°¤Ø·Ç½Ð¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ºîÀ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»²²Ã¾Þ(4£°ÁÈ)¡§Æþ±à·ô2Ëç
¢£¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë°ìÆü±àÄ¹
³«±à45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤µ¤ó¤¬°ìÆü±àÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Æ°Êª±à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸HOLA!¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡10:30¡Á15:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê Æ°Êª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì
¢£¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡Á45¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á
300µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤ØÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³« ºÅ Æü¡¡2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨Å·¸õÉÔÎÉÃæ»ß
³«ºÅ»þ´Ö¡¡19:35¡Á19:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸HOLA!ÉÕ¶á¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³«±à45¼þÇ¯¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æ°Êª¹¥¤¤Î¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë1Æü¸Â¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
2025Ç¯¤è¤ê»¨»ï¤Î´ë²è¤ÇÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ç»ô°é·¸¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¥¿¥«¥·¤µ¤óÌÜÀþ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ°Êª¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡³«¾ì12¡§45¡¿³«±à13¡§30
³«ºÅ¾ì½ê ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸HOLA!
¥² ¥¹ ¥È¡¡ Ä¶ÆÃµÞ ¥¿¥«¥·
¢¨3·î4Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢ºÂÀÊ»ØÄê·ôÉÕ¤Æþ±à·ô¤ÎÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ò¥ç¥¦¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¼Ë¡õ¿·¥¥ã¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö ¡10:30¡ÁÌó15Ê¬¡¡¢18¡§30¡ÁÌó15Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê ¥¥ã¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÆü±àÄ¹¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¸ÂÄê2,000Ëç¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÅÀÅô¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ÎÅÀÅô¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãß¸÷´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¸ÂÄê1,000¸Ä¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
¥¢¥à¡¼¥ë¥Ò¥ç¥¦¤È¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤ÏÆó³¬·ú¤Æ¹½Â¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÚÅÐ¤ê¤ä³ÍÊª¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜÍè¤ÎÌîÀ¸¹ÔÆ°¤ò¤è¤ê´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¡ÖÌë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥Í¥³¤¿¤Á¡½ Rulers of the night ¡½¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ìë¹ÔÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ°¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÌë´ÖÆÃ²½¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤Î±é½Ð¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±é½Ð¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£45¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¬¥¤¥É
¢£ÇîÊª´ÛÅÐÏ¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¥«¥é¥À¡ß¤·¤´¤È¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×
¡¡¤³¤ÎÅÙ45Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÇîÊª´ÛÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ°Êª±à¤ÎÎò»Ë¡¦»Å»ö¡¦Æ°Êª¡×¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤»¡ÖÆ°Êª±à¤Ï¡¢Æ°Êª¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤ò45Ç¯¤«¤±¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤ÏÆ°Êª±à¤ÎÇîÊª´ÛÅÐÏ¿¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î20Æü(ÅÚ)¡Á4·î5Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö 10:00¡Á17:00
³«ºÅ¾ì½ê POP UP SHOP
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¦⾻³ÊÉ¸ËÜ¤ÎÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦45Ç¯Îò»ËÇ¯É½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ë²èÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡ÚÍ·±àÃÏ¡Û
¡ã¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó³µÍ×¡ä
¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ·±àÃÏµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼ZIERER¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÍ·µºµ¡¼ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÆ³Æþ¡£¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç»Â¿·¤Ê¥É¥ê¥Õ¥È¥¹¥¥ë¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¤Î¤ê¤â¤Î·ô6Ëç¡¡¢¨¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥È¥Ã¥Ô¡¼俱³ÚÉôÍøÍÑ²Ä
ÍøÍÑ¾ò·ï¡¡¿ÈÄ¹130Ñ°Ê¾å¤Î8ºÐ¤«¤é£±¿Í¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£¡Ê¿ÈÄ¹100Ñ°Ê¾å130ÑÌ¤Ëþ¤Î4ºÐ°Ê¾å¤Ï¡¢¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¡ÊÍÎÁ¡Ë¤¬¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ²Ä¡£¡Ë
¡ã3/20(¶â¡¦½Ë)ÇÛÉÛ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
¡ú¤½¤ÎÂ¾¡¢45¼þÇ¯µÇ° Í·±àÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ú
¡¦ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ßÅ´Æ»¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡¡45¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯
¡¦ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
¡¡
¡Ú¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
¥Õ¡¼¥ÉÈÎÇä´ü´Ö
3/20(¶â¡¦½Ë)¡Á4/12(Æü)
¢£45¿É¥«¥ì¡¼
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ Ãæ±û¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¶â¡¡¡¡³Û 1,450±ß(ÀÇ¹þ)
¢£Big Boss Burger
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡À¾±à¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¶â¡¡¡¡³Û 1,450±ß(ÀÇ¹þ)
¢£1981Ç¯¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¥¢¥ì!?
¡¡¡Ê¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
¶â¡¡¡¡³Û 990±ß(ÀÇ¹þ)
¢£T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ÊÁ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ï¤È¤È¡×
¶â¡¡¡¡³Û 3,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¥ã¥Ã¥È¥í¥´¥µ¥³¥Ã¥·¥å
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ï¤È¤È¡×
¶â¡¡¡¡³Û 1,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ï¤È¤È¡×
¶â¡¡¡¡³Û 600±ß(ÀÇ¹þ)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÉð¥ì¥¸¥ã¡¼´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¢©345-0831 ºë¶Ì¸©Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®¿Ü²ì110¡¡FAX:0480-92-2694
¹Êó¼¼¡§·§Ã«¡¦ÇòÀÐ¡¦¿¹»³¡¡¹Êó¼¼Ä¾ÄÌ¡§080-1383-6630¡¡¥á¡¼¥ë¡§pr102@tobuzoo.co.jp ¡¡