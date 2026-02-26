国際的に活躍するピア二スト、戸室 玄さんによる世界の医療団 チャリティーコンサート2026　5月8日に開催

いま人道医療支援を必要としている人々のために

世界の医療団（特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン／東京都港区：理事長横森佳世）は、紛争や自然災害、貧困、差別などで医療を受けられない人々に医療を届け、将来にわたって医療を受けられるよう活動する国際NGOです。

世界では紛争や自然災害が多発し、住み慣れた故郷を離れて難民とならざるを得ない人々が増加する一方で、差別や迫害、貧困に苦しむ人々が多くいます。世界の医療団は、最も弱い立場の人々が医療につながれるよう支援を行っています。







































国際的に活躍するピアニスト・戸室 玄さんのご協力により、世界の医療団の人道医療支援活動を支える「希望をつなぐ」チャリティーコンサートを5月8日（金）に開催します。戸室さんは、国内外での演奏活動の傍ら、日頃より人道医療支援活動に関心を寄せてくださっています。4回目を迎える今回は、音響に定評のあるHakujuホールで開催し、クラシックから現代の曲まで、今まで以上に多くの演奏曲を予定しています。誰もが医療につながり、心身ともに健やかに過ごせる日々への希望を込めて奏でられるピアノの音色は美しく、曲の合間の戸室さんご自身によるトークは、あたたかい人柄が忍ばれると、とても好評です。今回の売り上げから経費を除いた分が、世界の医療団の人道医療支援活動にあてられます。【イベント概要】日時：5月8日（金）19時開演（18時30分開場）会場： Hakuju ホール（東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5）アクセス：代々木公園駅（千代田線）出口1より徒歩5分代々木八幡駅（小田急線）南口より徒歩5分チケット：一般 6000円（学生3000円）席：全席自由席申し込み：ビーフラット・ミュージックプロデュース 電話03-6908-8977（火・金 11:00-17:00）または、チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2607959 [Pコード321774]【 戸室 玄さんプロフィール】東京に生まれ、6歳からサンフランシスコ、ボストン、パリで育つ。フランス人ピアニスト、フィリップ・アントルモンに見いだされパリに渡仏。2008年サル・ガヴォーにてコンチェルトデビュー 後、数多くの国内外のオーケストラと共演。2018年英国王立音楽アカデミー修士課 程修了。世界の医療団 主催のチャリティーコンサートにこれまで複数回参加。過去には福島の被災地において、学校および災害公営住宅にて演奏を行う。現在日本国内外でソロリサイタルやオーケストラとコンチェルトのソリストとして活動。【戸室 玄さんからのメッセージ】音楽家としてできることは、芸術を通して人を結び、心をつなぐことです。昨年設立30周年という節目を迎えた世界の医療団のチャリティーコンサートに参加させていただけますことを、大変光栄に思っております。本公演が、音楽を通じて人々が集い、世界の調和へとささやかながらも貢献するひとときとなれば幸いです。【プログラム】18:30 開場19:00 開演ご挨拶−世界の医療団理事長 横森佳世第一部−世界の医療団の活動のご報告 事務局長 米良彰子第二部―ピアノ演奏 ピアニスト・戸室 玄さん【演奏予定曲目】 ※演奏曲目は変更となる場合もございます。フランツ・リストコンソレーション第3番 変ニ長調フレデリック・ショパンバラード 第2番 ヘ長調 作品38クロード・ドビュッシー前奏曲集より：「アナカプリの丘」「亜麻色の髪の乙女」「花火」アストル・ピアソラピアノのための組曲 作品2I. プレリュード II. シチリアーナ III. トッカータラ・カモッラ IIルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27-2 幻想風ソナタ「月光」坂本 龍一The Sheltering Skyイーゴリ・ストラヴィンスキーバレエ音楽「火の鳥」組曲（G. アゴスティによるピアノ編）I. 地獄の踊り II. 子守歌 III. フィナーレ本件に関するお問合わせ先認定NPO法人 世界の医療団（特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン）TEL：03-3585-6436 FAX：03-3560-8073 MAIL：mdm-event@mdm.or.jp関連リンクイベント紹介ページhttps://www.mdm.or.jp/news/30042/