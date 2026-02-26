森ノ宮医療大学（学長：青木元邦、大阪市住之江区）は、3月27日（金）にがんプロフェッショナル養成プラン公開シンポジウム「がんとともに生きる時代のリハビリテーション」を開催します。本学は文部科学省が実施する「次世代のがんプロフェッショナル養成プラン」に参画し、本学大学院保健医療学研究科に「未来のがん医療を支える医療者養成コース（インテンシブコース）」を開講しています。本シンポジウムは本コースが主催するもので、がん医療を担う人材の養成を推進する教育活動の一環として実施するものです。本シンポジウムでは、「がんとともに生きる時代のリハビリテーション ― 生活・就労・コミュニケーションを支える専門職の役割 ―」をメインテーマに掲げ、がん治療とともに生活を続ける時代において、患者さんの「暮らし」や「社会参加」を支えるリハビリテーションの重要性について、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の視点から考えます。医療従事者のみならず、がん医療やリハビリテーションに関心をお持ちの方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■開催概要

シンポジウムテーマ： がんとともに生きる時代のリハビリテーション ～生活・就労・コミュニケーションを支える専門職の役割～日程： 2026年3月27日（金）14:00～15:20（開場13:40）場所： 森ノ宮医療大学イーストポート1階コスモホール（大阪市住之江区南港北1-26-16） 大阪メトロ 中央線「コスモスクエア」駅2番出口から徒歩1分費用： 無料内容： 【基調講演】がん患者のQOLに挑むリハビリテーション医療 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター リハビリテーション科 作業療法士 藤本 侑大 【シンポジウム】 〈登壇者〉 ・地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター リハビリテーション科 作業療法士 藤本 侑大 ・地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター リハビリテーション科 理学療法士 加藤 祐司 ・学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科 准教授/言語聴覚士 南都 智紀

■申込方法

下記リンクよりお申込みください。(申込締め切り：3月13日(金))https://forms.gle/HkZX9DHdp8kwE93cA

■森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。■看護学部：看護学科■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科■大学院 保健医療学研究科■助産学専攻科■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター

【シンポジウムに関するお問い合わせ先】担当：森ノ宮医療大学 教務課電話番号：06-6616-6911E-mail：kyoumushitsu@morinomiya-u.ac.jp【プレスリリースに関するお問い合わせ先／取材申し込み先】担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課電話番号：06-6616-6911 FAX：06-6105-1068E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp

