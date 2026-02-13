ELEMOs合同会社(本社：千葉県千葉市)は、免許不要で公道を走行できる特定小型四輪「エレカーゴ」シリーズのロングボディ新モデル『エレカーゴフルロング』を2026年2月12日(木)よりエレモーズ公式ストアで販売を開始します。





エレカーゴフルロング(横)









全長約189cm(通常モデル比+39cm)、後ろカゴ容量130L(+30L)、最大耐荷重320kg(※下記注記参照)を掲げ、「できる限り多く積みたい」という声に応える積載強化モデル。





買い物・農作業・資材運搬など、用途はさまざま。免許不要で使える“運べるサイズと容量”を拡張する一台です。









■開発背景：エレカーゴのヒットから受けた更なる積載ニーズ

2025年6月に販売を開始した「エレカーゴ」シリーズは、日常の足と“運ぶ”を両立することをコンセプトに展開してきました。免許不要で乗れる特定小型四輪の中でも「高い積載量」「登坂能力」「航続距離約70kmのスタミナ」※が反響を呼び、ELEMOsの主力ラインとして展開しています。

※登坂性能・航続距離は使用環境により変動します。





その中でも、さらに強い要望として寄せられたのが「もっと積みたい」「長い荷物も載せたい」という声です。そこでELEMOsは特定小型四輪の制限寸法の範囲で設計を突き詰め、ロングボディモデル「エレカーゴフルロング」を開発しました。





エレカーゴフルロング発売









■製品特徴：制限寸法内で“積める”を最大化

エレカーゴフルロングは、全長約189cm×幅約59cmのロングボディ設計。





通常モデルとの比較(1)





通常のエレカーゴ(全長約150cm)に対し、全長を約189cm(+39cm)に拡張。

後ろカゴスペースの容量も100Lから130Lへ(+30L)とし、より多くの荷物を積める設計としました。





通常モデルとの比較(2)





荷台スペースが大きくなることで、従来モデルでは積み切れなかった長尺物やかさばる荷物にも対応。日常の買い物だけでなく、倉庫・工場内の物流、農作業やガーデニング用品の移動、短距離デリバリー、レジャー用途まで、幅広いシーンでの活用を想定しています。





荷物を積んだ状態









■足回り再設計：長くしただけではない。安定性と乗り心地を守る

本製品は「後ろカゴを長くしただけ」のロング化ではありません。

走行の安定性や乗り心地を損なわないためにホイールベースを長くする設計に見直し。さらに、より重い荷物を載せる可能性にも配慮し、後方を支えるサスペンションを4本に強化しました。





後輪部分





これにより、積載時の揺れやふらつきに配慮し、走行性能を犠牲にしない安定感のある車体バランスを実現しました。









■最大耐荷重320kg：積載ニーズに真正面から

最大耐荷重は320kg。日常の買い物にとどまらず、荷物が増えるシーンでも安心して選べる設計目標を掲げています。





乗車イメージ(3)





※最大耐荷重は使用条件等により変動・制限される場合があります。安全のため、詳細は販売ページ・取扱説明書をご確認ください。









■代表コメント「ELEMOsが描く未来」

ELEMOsは免許不要モビリティで「誰もが自由に外出できる社会」を広げる挑戦を続けています。

エレカーゴフルロングは、“もっと積みたい”という声に対し、制限寸法の中で積載を限界まで追求しながら、足回りまで再設計して走行の安心も両立しました。

移動の自由は、暮らしの自由そのもの。これからも特定小型四輪の可能性を押し広げ、日常の選択肢を増やす製品開発を推進してまいります。





乗車イメージ(2)









【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階(1E)

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 特定小型モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【メーカー小売価格と購入方法】

日本全国対応、エレモーズ公式ストアにて販売中( https://elemos.jp/officialstore/ )

・エレカーゴ(通常モデル)：428,000円(税込)

https://elemos.jp/product/elecargo/

・エレカーゴフルロング(新発売)：468,000円(税込)

https://elemos.jp/product/elecargofulllong/





※公式ストアでの購入に不安がある場合は、電話・メールでもサポートします。

エレカーゴ特設詳細ページこちら( https://elemos.jp/elecargo-superelecargo/ )