今春の花粉は平年以上の予測。飛散開始を前に雨や花粉を“滑り落とす” 「花粉ガードコート」をSUIT SQUAREより発売

本コートは、撥水加工と相性の良い生地を採用することで水を弾き雨の浸透を防ぎます。同様の仕組みにより衣服へ花粉も付着しにくく、付着しても手で軽く払えば簡単に落とせるため室内への持ち込みを軽減します。



素材には、シワになりにくいポリエステルを採用。特有の光沢を抑え、天然素材ならではの風合いを演出する特殊な糸を使用することで、コットンのような柔らかな肌触りを実現しました。これにより、フロントボタンを閉じて襟を立たせたスタイルでも首当たりが優しく、快適に着用できます。デザインは、裾にかけて程よく広がるシルエットで、ジャケットの上から着用しても肩まわりがごわつかないようアームホールにゆとりを持たせています。スーツにも合わせやすくビジネスでも使いやすいデザインにしているためマルチに活躍するコートです。



【商品概要】



商品：ソフトツイルショートコート



カラー：ネイビー・ベージュ



素材：ポリエステル100%



サイズ：38（9号）



販売価格：税込18,590円



販売店舗：SUIT SQUARE、UNIVERSAL LANGUAGE全店、公式オンラインストア



※記載情報はリリース発表時現在のものです。

本件に関するお問合わせ先青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7ＦTEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp関連リンク商品ページhttps://www.uktsc.com/ec/shop/g/g2006038874352/気象庁3カ月予報https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M