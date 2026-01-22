デジタルマーケティングの難事件を探偵が解決　小説『デジタル探偵 谷川恭介の事件簿』Kindleで発売　











■作品概要ウェブ解析の現場で起こる“異常な数字”には、必ず理由がある。コンバージョンが消える。存在しないはずのアクセスが記録される。広告費だけが、静かに失われていく――。WACA探偵社に所属するデジタル探偵・谷川恭介は、不可解なデータの裏側に潜む「真の原因」を追う。彼は極めて論理的な思考を持つ優秀な探偵だが、ひとつだけ秘密を抱えている。本書は、ウェブ解析士の視点をもとに、実際の現場で起こりがちなトラブルを連作短編の“事件”として描いたデジタル・ミステリーである。■解説「直帰率が99.8％」広告を出しているのに1件もコンバージョンがないなど、取り上げたトラブルはすべて実際に起きうるもの。物語の中で示される原因や解決方法も現実に即しています。デジタルマーケティングをよく知らない方やウェブ解析士の資格を目指す方向けですが、データと向き合っている方ならより「あるある」を感じていただけると思います。全6話、各話のラストには「今回のウェブ解析士の知識」を収録していますので、物語を楽しみながら、データの読み方や各種設定の落とし穴、データと向き合う姿勢などを学べます。「お昼休みの30分で読み終えられる量」を意識して執筆されました。そこはかとなく漂う昭和な感じと、あくまでデジタルな探偵のミスマッチもお楽しみください。