成城大学 社会イノベーション学部創設20周年記念特別企画 第1弾！
「第14回 大学横断型経営学ゼミナール大会」を開催
テーマは“漢方のリブランディング”。
思春期の女性・幼稚園〜小学生を対象に学生が新しいアイデアを提案
成城大学（東京都世田谷区 学長:杉本 義行）は、社会イノベーション学部創設20周年企画との共催で、「第14回 大学横断型経営学ゼミナール大会」を2025年9月11日（木）に本学キャンパスにて開催しました。
本大会は2012年にスタートし、今年で14回目を迎える歴史ある合同ゼミナール企画です。成城大学がホスト校となり、社会イノベーション学部（学部長：南山浩二）の創設20周年を記念した特別企画として実施しました。
当日は、成城大学、東洋大学、武蔵野大学の計5ゼミナールから多くの学生が参加し、大学の枠を超えた活発な意見交換と協働学習が行われました。
―参加校およびゼミナール
・成城大学：積田淳史ゼミナール、久保田達也ゼミナール
・東洋大学：大原亨ゼミナール、寺畑正英ゼミナール
・武蔵野大学：新津泰昭ゼミナール
今回のテーマは、漢方のリブランディング。
大阪に本社を置く栃本天海堂さま（https://tochimoto-fukushima.com/）のご協力のもと、漢方の服用率が高くない層である「思春期の女性」または「幼稚園〜小学生」をターゲットに、既存製品をどのようにリブランディングできるかを議論しました。グループワークでは、学生たちが製品分析・ターゲット理解・コンセプト提案などに積極的に取り組み、最後には各グループがそれぞれのアイデアをプレゼンテーションとして発表しました。厳正な審査のもと、優れた提案には以下のとおり表彰が行われました。
最優秀賞 漢ドリsoka（お洒落で飲みやすいドリンク）
武蔵野大学：新津ゼミナール 阿井茉蒼
東洋大学：大原ゼミナール 伊勢拓真
成城大学：久保田ゼミナール 高橋里奈 ・積田ゼミナール 北舘里帆
優秀賞 おまもりチョコ（お受験漢方）
成城大学：積田ゼミナール 小島怜佳・久保田ゼミナール 竹田尊
東洋大学：大原ゼミナール 秋山壱期
成城大学社会イノベーション学部長賞 kenpu（香水式漢方）
成城大学：久保田ゼミナール 鈴木りさこ
東洋大学：大原ゼミナール 山田小華・寺畑ゼミナール 井戸田稜
武蔵野大学：新津ゼミナール 本庄司
栃本天海堂賞 くろいはちみつ（調味料漢方）
武蔵野大学：新津ゼミナール 郄木晴二郎
東洋大学：大原ゼミナール 中村大駿 逸見真維
成城大学：積田ゼミナール 武田真歩
東洋大学賞 薬膳サブスクリプション（漢方宅配食）
東洋大学：大原ゼミナール 小田島大和・新津ゼミナール 横田愛
成城大学：積田ゼミナール 大内采音
武蔵野大学賞 famiファイ（母子で飲む漢方）
武蔵野大学：新津ゼミナール 運天美穏
東洋大学：大原ゼミナール 中田こころ 永井壮真
学生賞 ヨーグレンジャー（漢方ヨーグルト）
武蔵野大学：新津ゼミナール 井内志音
成城大学：積田ゼミナール 小柏いぶき
東洋大学：大原ゼミナール 高梨瑛美 小松巧弥
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
