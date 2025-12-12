こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
チューリッヒ保険会社、関西電力と提携し「はぴｅみる電」会員へのダイレクトメールによる傷害保険の案内を開始
チューリッヒ保険会社（東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親）は、関西電力株式会社（大阪府大阪市、取締役代表執行役社長：森 望 以下 関西電力）と提携し、同社の電気やガスの料金・使用量をウェブサイトでご確認いただける会員さま向けサービス「はぴｅみる電」において、ダイレクトメールでの「かんでん保険 フリーケア・プログラム」（傷害保険）のご案内を2025年11月10日より開始しました。
ダイレクトメールの施策を通じて幅広いお客さまとの接点拡大を目指す
当社は、これまでクレジットカード会社や銀行など多くの会員顧客を持つ企業と提携し、ダイレクトメールを中心とした通信販売で傷害保険をご案内するビジネスモデルを展開してきました。今回の関西電力との提携は、当社初の電力会社との提携となります。関西電力は、お客さまへのダイレクトメールでの情報発信機会を活用して、より多くのお客さまとの接点拡大を目指し、今回の提携に至りました。
電力会社による顧客サービスとして廉価で補償範囲の広い保険商品をご案内
今回の提携では、関西電力のはぴｅみる電の会員さまに対し、順次ダイレクトメールにて傷害保険をご案内します。ご希望のお客さまは、申込書を返送するだけで、交通事故による入院補償を一定期間無料（関西電力が保険料を負担）で受けることができます。さらに、月々少額の保険料で賠償責任、死亡、入院・手術などを手厚く補償する追加プランにもご加入いただけます。これにより関西電力は、従来のサービスに加え、対面の機会がないお客さまに保険商品をご案内することで、お客さまの利便性とロイヤリティの向上を図ります。
当社は、今後も提携企業との通信販売を通じて傷害・医療保険の拡販を進めるとともに、お客さまにとってより価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。
