¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÀéÍÕ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢Âè4²ó¡Ö·úÀß¿Íºà°éÀ®Í¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÃæÆâ ¹¸¼¡Ïº¡Ë¤È¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÀéÍÕ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ ¹¸¼¡Ïº¡Ë¤Ï¡¢Âè4²ó¡Ö·úÀß¿Íºà°éÀ®Í¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·úÀß¿Íºà°éÀ®¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·úÀß¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCCUS¡Ë(¢¨1)¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ì¥Ù¥ëÈ½Äê¤äÊÝÍ»ñ³ÊÅù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µëÍ¿ÂÎ·Ï¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ»Ç½¤ä»ñ³Ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µ»Ç½ÅÁ¾µ¤ÎÉ÷ÅÚ¾úÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼Ç§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤ò¼ÒÆâ¤ÇÁÏÀß¤·¡¢¸åÇÚ¼Ò°÷¤Î°éÀ®¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò½è¶ø¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íºà°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½÷ÀÀìÍÑ¥¥ã¥ê¥¢¥ë¡¼¥È¤ÎÁÏÀß¤È²÷Å¬¥È¥¤¥ì¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇ§Äê¿¦¶È·±Îý¹»(¢¨2)¤È¤ÎÏ¢·È¡¢·úÃÛÌÏ·¿¥³¥ó¥Ú¡Ö¥Ý¥é¥¹ ÌÚÂ¤½»Âð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡×(¢¨3)¤Î¶¦ºÅ¤òÄÌ¤¸¡¢½÷À¤Î³èÌö¤ä¡¢¼ãÇ¯¼Ô¤Ë·úÀß¶È³¦¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ØÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â·úÀß¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¡¢µ»Ç½¤ò·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)µ»Ç½¼Ô¤Î½¢¶È¼ÂÀÓ¤ä»ñ³Ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢µ»Ç½¤Î¸øÀµ¤ÊÉ¾²Á¡¢¹©»ö¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¸½¾ìºî¶È¤Î¸úÎ¨²½Åù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥·¥¹¥Æ¥à
(¢¨2)(¢¨3)³µÍ×¤Ï¼¡¹à»²¾È
¡¡¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡Åç±Æ Íµ¼ù(º¸)¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶¶ËÜ´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÄ¹¤È¼õ¾Þ¼Ô
¡¡¡¡¡¡¶¶ËÜ ²íÆ» ´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÄ¹(±¦¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸åÎóº¸¤è¤êÆóÈÖÌÜ¡§¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡Åç±Æ Íµ¼ù¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£·úÀß¿Íºà°éÀ®Í¥ÎÉ´ë¶ÈÉ½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤È·úÀß»º¶È¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¡Ö·úÀß»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î³ÎÊÝµÚ¤Ó°éÀ®¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÅù¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡¡§¡¡https://sec.kensetsu-kikin.or.jp/humanresources/kigyou-hyosyou/result.html
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
(¢¨2)Ç§Äê¿¦¶È·±Îý¹»¤Î³µÍ×
¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëµ»Ç½¼Ô°éÀ®¤Î¤¿¤á¡¢1987Ç¯¤ËÃæ±û·úÃÛ¿¦¶È·±Îý¹»¡Ê¸½¡¦¥Ý¥é¥¹·úÃÛµ»½Ñ·±Îý¹»¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¯¤«¤é¾ï¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÌÄïÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µëÍ¿¤ò»ÙÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éµ»Ç½¼Ô¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àì¹¶²ÊÌÜ¤Ï2²Ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢·úÃÛ»Ü¹©·ÏÌÚÂ¤·úÃÛ²Ê¤Ç¤ÏÌÚÂ¤·úÃÛ¡Ê¼´ÁÈ¹©Ë¡¡¦2¡ß4¹©Ë¡¡Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢·úÃÛÆâÁõ·Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹²Ê¤Ç¤ÏÆâÁõ»Å¾å¹©»ö¤ÈÅÅµ¤¹©»ö¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
·±Îý¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¼Ò°÷Âç¹©¤È¤·¤Æ¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Îµ»Ç½¼Ô¤¬µ»¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡Öµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤ä¡Öµ»Ç½¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î·úÃÛÂç¹©¿¦¼ï¤Î¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼Â½¬¤ÎÍÍ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡Âè63²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¼ø¾Þ¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¶ä¾Þ1Ì¾¡¢Æ¼¾Þ1Ì¾¡¢´ºÆ®¾Þ3Ì¾¡Ë
(¢¨3)·úÃÛÌÏ·¿¥³¥ó¥Ú¡Ê¥Ý¥é¥¹ ÌÚÂ¤½»Âð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î³µÍ×
¥Ý¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ ¹¸¼¡Ïº¡Ë¤¬¼çºÅ¡¢¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹çÅù¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢¹âÅù³Ø¹»¡¢¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Åù¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ³«ºÅ¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ÌÏ·¿À½ºî¤òºîÉÊÄó½Ð¤Î¾ò·ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñ¸½²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂè4²óÌÜ¤Ç¤Ï¡¢187ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼«Í³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤«¤é³Æ¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè5²ó¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹²È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢·úÃÛÀß·×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÀß·×ÉôÌç¡×¡¢ÌÏ·¿¤ÎÂ¤·Á¡¦Â¤ºî¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂ¤·Á¡¦Â¤ºîÉôÌç¡×¡¢ÌÏ·¿¤Î¹½Â¤¡¦Â¤ºî¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¹½Â¤¡¦Â¤ºîÉôÌç¡×¤Î»°ÉôÌç¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://kenchiku.co.jp/polus-inter-high/
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè4²ó¡¡¡ÖÀß·×ÉôÌç¡×ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè4²ó¡¡¡ÖÂ¤·Á¡¦Â¤ºîÉôÌç¡×ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°HP¡§https://www.polus.co.jp/
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¡§https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡¹Êó²Ý
Ã´Åö¡§ÊÒÊ¿¡¢ÀÄÌø¡¢Ãæ¾å
048-989-9151
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥× ¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹çHP
https://housing-coop.polus.co.jp/
