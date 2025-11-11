世界のエンジニアードストーン市場：2031年に353億米ドルへ成長、予測期間中CAGR 5.3％で拡大
世界のエンジニアードストーン市場は、2022年の約222億米ドルから2031年には353億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）は5.3％で拡大が見込まれています。近年、エンジニアードストーン（人工石またはクォーツストーン）は、天然石に代わる高品質で持続可能な建材として急速に需要を伸ばしています。この素材は、天然石の美観と人工素材の耐久性を兼ね備えたハイブリッド素材であり、建築・インテリア分野において高い評価を得ています。特に住宅リフォーム市場や高級ホテル建設、商業施設の内装デザインなどで採用が進み、都市化とともに市場規模が拡大しています。
エンジニアードストーンの特性と製造技術の進化
エンジニアードストーンは、主に石英をベースにした粉末や粒子に樹脂バインダー、顔料、添加剤などを混ぜて圧縮し、熱硬化させて作られる人工素材です。この製造プロセスにより、天然石に比べて均一な色調と高い耐久性を実現します。素材の約90％が天然の石英で構成されており、表面は硬く、耐傷性や耐熱性に優れています。そのため、住宅のキッチンカウンターや浴室の洗面台、床材、壁面パネルなど、日常的な摩耗や熱への耐性が求められる用途に最適です。
さらに、近年ではナノテクノロジーや表面コーティング技術の進歩により、抗菌性や防汚性を高めた製品も登場しています。こうした技術革新が、住宅・商業用建材としての付加価値を高め、市場全体の競争力を押し上げています。
建築業界・インテリアデザイン分野における需要拡大
エンジニアードストーン市場の成長を牽引する主な要因の一つが、世界各地で進む都市化と住宅建設の増加です。特にアジア太平洋地域では、急速な経済発展と中間層の拡大により、住宅需要とリフォーム需要が高まっています。中国、インド、日本、韓国などでは、デザイン性と耐久性を兼ね備えた高級素材として人工石の採用が増加しており、キッチンカウンターやバスルーム、商業施設のフロアなどに広く使用されています。
また、北米やヨーロッパでは、天然石に代わる環境負荷の少ない素材として注目されており、環境意識の高い消費者や建築家の間で人気が高まっています。特にLEED認証（環境建築認証）を取得するための素材選定において、エンジニアードストーンが積極的に採用されている点が特徴です。
環境持続性とサステナブル建材としての進化
エンジニアードストーンは、製造時にリサイクル素材や工業副産物（例：粉砕ガラス、珪砂など）を活用することが可能なため、持続可能な建材として注目を集めています。従来の天然石採掘は環境への影響が大きく、採掘地の減少や輸送コストの上昇などの課題がありました。一方、人工石はこれらの課題を軽減できる代替素材として、環境配慮型の建築プロジェクトで採用が進んでいます。
さらに、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミー（循環型経済）の潮流が建築業界にも浸透する中で、製造過程の二酸化炭素排出削減や再生可能エネルギーの活用など、エコ対応型製品への需要が拡大しています。こうした持続可能性の追求が、今後の市場成長を支える重要な柱となるでしょう。
