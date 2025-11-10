こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【土間土間】忘年会は“11月中の予約”がオトク！ホットペッパー限定 最大5,000ポイント還元
「冬のポイント還元祭2025」連動キャンペーン！期間限定11月4日～11月30日、4,000円以上のコースで8名様以上の予約が対象
株式会社レインズインターナショナルが展開する「土間土間」は、2025年の忘年会シーズンに向け 、2025年11月4日（火）より、早期予約で2,000円相当のポイントが還元されるキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、2025年11月4日（火）から11月30日（日）までの間に、ホットペッパーグルメから税込4,000円以上のコースを8名様以上でご予約の上、ご来店をするとリクルート期間限定ポイント2,000ポイントが還元されます。 さらに、ホットペッパーグルメ「冬のポイント還元祭2025」へ事前エントリーの上、アプリからご予約＆ご来店で、追加で最大3,000ポイントが還元されます。ぜひこの機会に、お得に年末のひとときをお楽しみください。 ※来店予約の対象期間は12月1日（月）から12月31日（水）
①2,000ポイント還元
ホットペッパーグルメから税込4,000円以上のコースを8名様以上でご予約の上ご来店をすると2,000ポイント付与！
②追加で最大3,000ポイント還元
さらに、ホットペッパーグルメ「冬のポイント還元祭2025」へ事前エントリーの上、アプリからご予約＆ご来店で追加で最大3,000ポイント付与！
予約対象期間 ：2025年11月4日（火）～2025年11月30日（日）
来店対象期間 ：2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）
ポイント加算時期：2026年2月末日ごろ
生ビールもOK！２時間飲み放題付き
定番コース お1人様3,500円
・塩茹で枝豆
・生ハムと新鮮野菜のサラダ
・真たこのカルパッチョ香味葱塩たれ
・夢心地クリームチーズ
・おつまみ たこやき
・揚げ物盛り合わせ（えびせん・ポテトフライ）
・博多風もつ鍋 or 鶏のうま塩焼き
・〆のうどん
生ビールもOK！２時間飲み放題付き
土間土間コース お1人様4,000円
・塩茹で枝豆 & カリカリパスタ
・濃厚レーズンバター
・生ハムと新鮮野菜のサラダ
・炙りサーモンポン酢
・自慢の唐揚げ
・あつあつ お好み焼き
・鶏肉とつみれのちゃんこ鍋
・〆のうどん
生ビールもOK！２時間飲み放題付き
堪能コース お1人様4,500円
・前菜二種盛り合わせ（塩茹で枝豆 & 生ハムサラミ）
・夢心地クリームチーズ
・韓国海苔のチョレギサラダ
・炙りサーモンポン酢
・フィッシュ＆チップス
・熱々ジューシー 蒸し餃子&焼売
・沖縄産あぐー豚のすき焼き or 濃厚味噌の海鮮鍋
・〆のうどん
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、かまどか、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
▼くわしくはこちら
https://www.doma-doma.com/lp/202512-campaign-point-return/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202512PRCP&utm_content=domadoma
