フタロニトリル樹脂 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月29に「フタロニトリル樹脂市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フタロニトリル樹脂に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
フタロニトリル樹脂市場の概要
フタロニトリル樹脂 市場に関する弊社の調査レポートによると、フタロニトリル樹脂 市場規模は 2035 年に約29 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の フタロニトリル樹脂 市場規模は約17 億米ドルとなっています。フタロニトリル樹脂 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、フタロニトリル樹脂の市場シェア拡大は、航空宇宙、電子機器、自動車市場における高温耐性と化学的安定性を備えたポリマーの需要増加によるものです。UNIDO四半期報告書「世界の製造業生産、2023年第4四半期」によると、世界の製造業生産高は2023年第4四半期に2022年第4四半期比で1.5%増加しており、これは先端材料の需要増加を促す産業活動の回復を示す明るい兆候です。フタロニトリル樹脂に関する詳細な市場調査報告書は以
フタロニトリル樹脂の市場調査では、アジア太平洋地域及びその他の産業中心地における製造業の発展により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。UNIDOのデータによると、アジア・オセアニア地域の製造業の生産高は2023年第3四半期に1.8%増加し、中国は前年比3.5%の成長を記録しました。これは、特殊樹脂の消費量の増加につながる産業活動の増加を示しています。
しかし、フタロニトリル樹脂市場は規制や環境要因によって制約を受けており、これがプラスチックやポリマーの生産を阻害し、コンプライアンスコストを高め、採用を制限しています。OECDの報告書「2040年までにプラスチック汚染をなくすための政策シナリオ」（2023年10月）によると、2022年には21百万トンのプラスチックが環境に流出したと推定されており、特殊樹脂メーカーが乗り越えなければならない規制環境を浮き彫りにしています。
フタロニトリル樹脂市場セグメンテーションの傾向分析
フタロニトリル樹脂 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、フタロニトリル樹脂 の市場調査は、アプリケーション別、製品タイプ別、エンドユーザー業界別、硬化メカニズム別と地域に分割されています。
製品タイプ別に基づいて、フタロニトリル樹脂市場は、無充填／透明樹脂、充填／強化配合、カスタムオリゴマーブレンドに分割されています。これらのうち、無充填／透明樹脂が主流であり、予測期間中に世界市場シェアの45%を占めると予想されています。高性能ポリマーと軽量素材の需要の高まりにより、世界的に透明樹脂の使用が増加しています。モノマーは現在、高性能を発揮できる最も広く採用されているポリマーであり、その製造には透明なフタロニトリル樹脂が使用されています。軽量素材の需要は、航空宇宙、エレクトロニクス、その他多くの先進産業で絶えず拡大しており、その差別化特性により透明樹脂の採用率が高まっています。最終製品において幅広いカスタマイズが可能であるため、産業用途に統合しやすく、より優れた熱伝導性、剛性などを得ることができます。
