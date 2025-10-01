こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
名城大学と株式会社タマディックがネーミングライツ契約を締結
名城大学（名古屋市天白区、理事長：立花貞司）と株式会社タマディック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森實敏彦、以下「タマディック」）は、大学施設のネーミングライツ事業契約（以下「本契約」）を締結しました。
対象施設は、天白キャンパス共通講義棟東１Fエントランスホール（以下、「本施設」）で、2025年10月1日から2028年9月30日まで本施設の愛称は「TAMADIC LUOVA HUB」となります。本契約で名城大学のネーミングライツ施設は5例目となります。
【TAMADIC LUOVA HUBについて】
「TAMADIC LUOVA HUB」は、天白キャンパス共通講義棟東の1階にあり、法学部・経営学部・経済学部・理工学部・情報工学部・農学部の学生のグループ学習や憩いの場として人気のスペースです。LUOVAとは、フィンランド語でクリエイティブを意味し、当施設が学生の創造的な発想が生まれる場となり、また名城大学とタマディックとのHUBとなることを期待し命名いたしました。
【株式会社タマディックについて】
ネーミングライツ・パートナーとなるタマディックは、自動車、航空・宇宙、FA・ロボティクス、エレクトロニクス分野の設計、生産技術を担う総合エンジニアリング企業です。1959年の創立以来、国内基幹産業である自動車や産業機械を中心に、さまざまな分野の設計・開発・生産技術に携わってきました。機械設計、電気・制御設計、技術開発、生産設備製作など複数領域を一貫して手がける「トータルエンジニアリング」を強みに上流・中核業務を一括で請け負い、国内トップメーカーとともに、ものづくりを支えています。
本契約締結を機に、名城大学とタマディックは「TAMADIC LUOVA HUB」の愛称が多くの学生に親しまれ、定着するよう努めてまいります。
【ネーミングライツの概要】
１．ネーミングライツ・パートナー
法人名：株式会社タマディック
本社所在地：東京都新宿区新宿6丁目24番16号
代表者： 代表取締役社長 森實敏彦
２．対象施設
天白キャンパス共通講義棟東 １Fエントランスホール（延べ床面積：203.2㎡）
３．愛称名
TAMADIC LUOVA HUB（タマディック ルオバ ハブ）
４．契約期間
2025年10月１日～2028年9月30日
５．愛称の使用
施設内にサインを掲示
６．付帯権利
施設内に柱巻き企業紹介ポスターを掲示
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
