



【リリース概要】

株式会社ウィルウェイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：畑中亮一）は株主総会準備に特化したクラウド型のタスク・スケジュール管理サービス 【PJT.Navi】（プロジェクトナビ）を2025年10月１日より、同社が展開する「株主総会向けソリューション」シリーズの一部として提供を開始します。

利用料金は年間13万円（税抜）。 *詳細は担当者へ確認ください。

上場企業を中心に幅広い企業の導入を見込んでいます。

『PJT.Navi』サイト：https://www.willway.jp/solution/kabunushi_sys/pjtnavi/

【PJT.Navi導入によるメリット】

「PJT.Navi」は以下の機能により、株主総会準備にかかる負担を大幅に軽減し、安心・効率的な総会運営を実現します。

●前年データの承継機能により、ゼロからの計画立案が不要となり、毎年の準備をスムーズにスタートできます。

●株主総会専用のスケジュールテンプレートを活用することで、経験の浅い担当者でも安心です。

●チーム内での情報共有機能が、属人化を防ぎ、進捗状況を組織全体で把握できます。

●外部関係者との連携機能を通じて、会場や印刷会社等ともリアルタイムに情報を共有できます。調整業務効率が格段に向上。

これらにより、総会準備を「人に依存する属人的な業務」から「誰でも再現可能な仕組み化されたプロセス」へと進化させます。

担当者の負担軽減と組織の安定した運営を同時に実現します。

【ご利用いただいたお客様の声】

「『PJT.Navi』を導入することにより、従来はエクセルで管理していたタスクが、整理して“見える化”されました。チームで情報共有もできるため、属人化しないスケジュール管理が実現できました。」（製造業・法務ご担当者様）