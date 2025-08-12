データ復元ソフト「UltData for iOS」V10.3に新機能が登場！
株式会社Tenorshareは、8月1日（金）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」の最新アップデートにて、多彩な新機能をリリースしました。今回のアップデートでは、写真や電子書籍の形式変換、メッセージ・チャット履歴の印刷機能、さらに画像から文字を認識・抽出できるOCR機能を搭載し、ユーザーの利便性を大幅に向上させました。
★Tenorshare UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/AF9EV
新機能1：HEIC画像とEPUBドキュメントの形式変換
写真の形式が互換性の問題で開けず、困った経験はありませんか？特に、iPhoneで撮影した HEIC 形式の画像は、他のデバイスでは表示できないことがあります。UltDataの新機能は、この悩みを完璧に解決します。
●HEICからJPGへ：ワンクリックで、HEIC形式の画像を汎用性の高いJPG形式に一括変換できます。どのデバイスでも簡単に閲覧・共有できるようになります。
●EPUBからPDFへ：電子書籍愛好家のために、EPUB形式の電子書籍をPDFに簡単に変換する機能を追加しました。様々なデバイスで統一された読書体験を楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327096&id=bodyimage1】
新機能2：SMS・チャット履歴の印刷機能
携帯電話内の重要な会話や取引記録を、証明書やメモとして印刷したい場合があります。UltData for iOSは、SMSとLINEなどのチャット履歴の印刷機能で、あなたのデジタルな記憶を物理的な形に残すお手伝いをします。
●完全な保存：印刷される記録には、テキスト内容だけでなく、日時や連絡先などの詳細情報も完全に保持されます。これにより、情報の完全性と信頼性が保証されます。
●簡単な操作：デバイスを接続し、印刷したい会話を選択するだけで、簡単に操作が完了します。ビジネスのやり取りから大切な思い出まで、すべてを適切に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327096&id=bodyimage2】
新機能3：OCR文字認識で、画像内のテキストを抽出（jpg、jpeg、pngだけ）
画像の中にあるテキストを手動で入力するのは、時間も手間もかかります。今回のアップデートで、UltData for iOSに強力な OCR（光学文字認識） 機能が組み込まれ、右クリックして、画像から簡単にテキストを抽出できるようになりました。
●高精度な認識：写真に写った名刺やドキュメントのスクリーンショット、スキャンした書類など、UltDataは素早く正確にテキスト内容を認識し、抽出します。
●効率的な作業：抽出されたテキストは、直接コピー、編集、保存が可能です。これにより、仕事や学習の効率が飛躍的に向上します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327096&id=bodyimage3】
今すぐ体験！データ管理の悩みを解決！
UltData for iOSは、常にユーザーに最高のデータ管理ソリューションを提供することを目指しています。今回のアップデートでは、データ復旧における従来の強みに加え、形式変換、情報印刷、OCR認識といった新機能を追加することで、真の意味で万能なデータ管理ツールへと進化しました。
ぜひ、最新版のUltData for iOSをダウンロードして、これらの素晴らしい新機能を体験してください。あなたのデジタルライフが、よりスムーズで効率的なものに変わります！
★Tenorshare UltData for iOS 無料体験：https://x.gd/AF9EV
【Tenorshare UltData for iOS について】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiOSデータ復元ソフトです。
iOSデバイス本体、またはiTunes・iCloudバックアップから簡単にデータを復元できます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
