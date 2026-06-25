地震により倒壊した建物の現場で、救助隊員や警察が対応に当たる様子＝24日、カラカス/Manaure Quintero/AFP/Getty Images（CNN）南米ベネズエラ北部の沿岸付近で24日、大きな地震が連続して発生し、首都カラカスで建物が倒壊するなどの被害が出ている。米地質調査所（USGS）によると、マグニチュード（M）7.2の地震に続き、わずか40秒後に暫定値で同7.5の地震が発生した。米津波警報センターによると、震源から300キロ圏内では津