北海道・小樽警察署は2026年6月24日、動物愛護法違反、狂犬病予防法違反の疑いで、東京都新宿区の無職の女（57）を逮捕しました。女は4月1日から15日までの間、当時住んでいた小樽市奥沢の住宅で、犬や猫の排泄物が堆積する劣悪な環境で犬4頭、猫2頭を飼育し虐待したほか、犬3頭について飼い始めてから30日以内に管轄する小樽市に登録の申請をしなかった疑いがもたれています。女は「糞尿を片付けていなかったし、掃除もしていない