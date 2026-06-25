ネイマールが今大会初出場ブラジル代表FWネイマールが、現地時間6月24日の北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ最終戦のスコットランド代表戦に途中出場し、今大会で初めてピッチに立った。米フロリダ州マイアミのスタジアムは大歓声に包まれた。試合はブラジルが3-0で勝利し、グループC組の首位突破を決めた。ネイマールはこのW杯に向け、約3年ぶりの代表復帰となった。しかし、合流直前の国内リーグ戦で右ふくらはぎを