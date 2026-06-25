今月2日（2026年6月）に配信開始された春日井製菓ののど飴「キシリクリスタル」のウェブCMで、ここ13年にわたってほぼ活動を休止してきた歌手の松浦亜弥がさわやかな歌声を披露し、話題を集めている。【画像】「えっ、40歳！？」「透明感すごすぎ…」変わらぬ歌声を披露した最新ショット、27歳で結婚した夫、10代とは思えぬオーラを放つ写真も…松浦亜弥の写真を全て見る（全19枚）今回のCMはキシリクリスタルの発売25周年を記