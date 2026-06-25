「あれだけ能力が高ければ楽しいだろうな」スウェーデン戦前日の全体練習後、囲み取材に応じた小川航基は、スウェーデンの強力２トップ、アレクサンデル・イサク（リバプール）とヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）について問われると、思わず本音を漏らした。「あの身長とあのバネ、強さと高さ、上手さがあれば楽しいだろうな（笑）」世界屈指のストライカーに対する率直な感想だ。同じFWとして、その能力の高さに舌を巻いた