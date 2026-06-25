日本代表の道筋が決まる重要な節目、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第3節のスウェーデン代表戦が迫ってきた。オランダ代表、チュニジア代表を相手に1勝1分けの勝ち点4を確保。グループFの2位につけている日本代表は、目下1位〜3位まで全ての可能性がある状況だ。1位・2位の場合はラウンド32がブラジル代表かモロッコ代表と非常に厳しい戦いが予想されるが、1位通過の方がその後と対戦相手がやや楽とも言われている。