神奈川県警察本部神奈川県警が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕したベトナム国籍の男（51）が使うワゴン車内から、4丁の拳銃と80発以上の実弾が見つかっていたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。県警は23日に銃刀法違反（加重所持）と火薬類取締法違反の疑いで男を再逮捕し、入手経路や所持目的を詳しく調べている。捜査関係者によると、県警は2月中旬、営利目的で覚醒剤を所持したとする覚醒剤取締法違反の疑いで、群馬県