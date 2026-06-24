ゼッテリア、590円から楽しめる平日限定ランチがリニューアル 人気の「たまてりバーガー」が仲間入り
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月1日に平日限定のランチメニューをリニューアルする。
【写真】プリプリサクサク食感の「アボカドえびバーガー」
同店では、平日の午前10時30分から午後3時の時間帯に提供するランチセットが、日常使いの食事として好評を博している。今回のリニューアルでは、より“選べる楽しさ”を感じられる内容へと進化した。
今回は、新たなラインアップとして、春のフェア商品として好評だった「たまてりバーガー」が登場。「たまてりバーガー」は、ビーフ100％のジューシーなパティに、コク深く甘辛い特製てりやきソースを合わせ、さらにぷるぷる食感のたまごを重ねた満足感のある味わいの商品となっている。
ランチメニューは、「たまてりバーガー」を含む全6種類を展開。定番の商品から食べ応えのあるメニューまで、その日の気分やシーンに合わせて選べるラインアップ。通常価格より50円から120円引きのランチ限定価格で提供しており、590円から手軽に楽しめる。
【写真】プリプリサクサク食感の「アボカドえびバーガー」
同店では、平日の午前10時30分から午後3時の時間帯に提供するランチセットが、日常使いの食事として好評を博している。今回のリニューアルでは、より“選べる楽しさ”を感じられる内容へと進化した。
今回は、新たなラインアップとして、春のフェア商品として好評だった「たまてりバーガー」が登場。「たまてりバーガー」は、ビーフ100％のジューシーなパティに、コク深く甘辛い特製てりやきソースを合わせ、さらにぷるぷる食感のたまごを重ねた満足感のある味わいの商品となっている。
ランチメニューは、「たまてりバーガー」を含む全6種類を展開。定番の商品から食べ応えのあるメニューまで、その日の気分やシーンに合わせて選べるラインアップ。通常価格より50円から120円引きのランチ限定価格で提供しており、590円から手軽に楽しめる。