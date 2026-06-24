トヨタ最高級車「センチュリークーペ」に反響殺到！

日本を代表する最高級車として長年にわたり独自の地位を築いてきた、トヨタの旗艦モデル「センチュリー」。

近年はその在り方に大きな変化が訪れており、従来の伝統的な“セダン型”に加えて、より現代的な需要に応える新しい“SUV型”のモデルも追加。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ最高級車「センチュリークーペ」です！（29枚）

「運転手付きのクルマ」というこれまでの常識にとらわれない新しい価値観が提供されるようになりました。

そうした変革の中で、クルマ好きの間で密かに登場が期待されているのが、2ドアのパーソナルカーとして仕立てられた「センチュリークーペ」です。

このモデルは「ジャパンモビリティショー2025」にコンセプトカーとして出展され、その後も幾度となく市販化が噂されていました。

コンセプトで示されたセンチュリークーペのスタイリングは、ベースモデルの重厚感を維持しつつ、後席用ドアを廃して流麗なルーフラインを実現。

そのフロントにはお馴染みの鳳凰エンブレムが輝き、内外装には日本の伝統工芸の息づく職人技が注ぎ込まれます。

つまりセンチュリークーペには、海外の超高級ブランドが展開する大型2ドアクーペと真っ向から勝負できる、日本初の“最高級グランドツーリングカー”という立ち位置も期待されているのです。

そして、この構想を単なる空想から現実へと近づけたのが、2026年6月11日に東京・青山にオープンした、センチュリー専用のカスタマイズ拠点「CENTURY STUDIO GALLERY」の存在です。

CENTURY STUDIO GALLERYは、一般的な販売店とは一線を画す特別な空間。専門スタッフと対話を重ねながら、ボディカラーや内装素材、細かな仕様に至るまでを顧客の好みに合わせて作り上げる“フルオーダーメイド体制”が敷かれています。

メーカー自身が顧客のあらゆるリクエストに応える姿勢を明確にしたことで、「この拠点を通じて世界に一台だけの2ドアモデルが生み出されるのではないか？」という憶測が飛び交っているのです。

この新しいカスタマイズ拠点と大胆なクーペモデルの可能性について、インターネット上では活発な議論が交わされています。

その多くが、トヨタの新しい取り組みに対する期待と好意的な声で、「センチュリーの威風堂々としたデザインと、流麗なルーフを組み合わせた2ドアクーペなんて最高だ！」「海外の超高級車にも負けない美しいクルマを！」「国内メーカーがフルオーダー施設を作ったこと自体が誇らしい」「富裕層に向けた究極の特注クーペは絶対に売れる！」といった、独自のスタイリングや日本の技術に対する高い信頼を感じられるコメントが見受けられます。

また、「自分には絶対に買えないけど、街を走る姿だけでも見たい」「乗れなくてもいい！庶民にも夢を見せてくれ」など、実際の購入は難しくとも、夢のあるクルマ作りをファンに示すメーカーの姿勢そのものを支持する意見も少なくありません。

その一方で、センチュリーというブランドの歴史を重んじる視点からの冷静な意見も存在。

「センチュリーは後部座席に大切な賓客を乗せるためのクルマでは…」「2ドアにすると本来の魅力が薄れてしまうと思う」「トヨタの高級ブランドにはレクサスがあるじゃないか？」「センチュリーをセレブのクルマにしたらレクサスの存在意義が揺らぐ」といった、もともとの目的とのブランディングの行方を懸念する声も、少数ながらありました。

しかし議論の渦巻く状況そのものが、センチュリーの名が持つ圧倒的な影響力の大きさを物語っているのでしょう。

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トヨタがCENTURY STUDIO GALLERYをオープンさせ、「一人ひとりの好みに合わせたクルマ作り」が現実のものとなりつつある現在、センチュリークーペは単なる空想にとどまらず、実際に街中を走り出す可能性を秘めています。

はたして、クーペモデルが正式なカタログモデルとして市販されるか、あるいは特注モデルとして密かに世に送り出されるかは未知数ですが、日本の自動車文化において最高峰のパーソナルカーがどのように結実するのか、今後の動向に大きな注目が集まります。