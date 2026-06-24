卓球の最新世界ランクが6月22日に発表されました。

6月21日まで「WTTスターコンテンダー リュブリャナ」が開催。男子シングルスでは、戸上隼輔選手が準決勝でドイツのチウ・ダン選手を3−2のフルゲームで撃破。決勝ではブラジルのカルデラノ選手と1時間を超える激闘の末に4−3で勝利するなど、各国のエースを破り、頂点に立ちました。また篠塚大登選手との男子ダブルスも制して、大会2冠を達成しました。

これで戸上選手は、3人抜きで自己最高14位に浮上。日本勢では張本智和選手が2位、松島輝空選手が6位をキープ。日本勢3人目のトップ10入りとなるのでしょうか。

上位陣では、トップ10の変動はなし。中国の王楚欽選手が世界ランク1位に君臨し、スウェーデンのモーレゴード選手が3位となっています。

【男子シングルス】

▽トップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 張本智和

3位 モーレゴード(スウェーデン)

4位 F.ルブラン(フランス)

5位 林詩棟(中国)

6位 松島輝空

7位 林繇儒(台湾)

8位 カルデラノ(ブラジル)

9位 チウ・ダン(ドイツ)

10位 チャン・ウジン(韓国)

▽TOP100までの日本人選手14位 戸上隼輔 ↑329位 宇田幸矢30位 篠塚大登 ↑252位 吉村真晴 ↓355位 田中佑汰 ↓266位 茺田一輝 ↓167位 吉山和希 ↓177位 及川瑞基 ↑487位 吉村和弘 ↑188位 坂井雄飛 ↑293位 木造勇人