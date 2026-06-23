　23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比280円安の6万9490円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては298.38円安。出来高は6527枚となっている。

　TOPIX先物期近は3985.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.88ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69490　　　　　-280　　　　6527
日経225mini 　　　　　　 69505　　　　　-275　　　 75122
TOPIX先物 　　　　　　　3985.5　　　　　-8.5　　　　3943
JPX日経400先物　　　　　 36220　　　　　 +40　　　　 120
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　-3　　　　 147
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース