日経225先物：23日19時＝280円安、6万9490円
23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比280円安の6万9490円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては298.38円安。出来高は6527枚となっている。
TOPIX先物期近は3985.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69490 -280 6527
日経225mini 69505 -275 75122
TOPIX先物 3985.5 -8.5 3943
JPX日経400先物 36220 +40 120
グロース指数先物 685 -3 147
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3985.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69490 -280 6527
日経225mini 69505 -275 75122
TOPIX先物 3985.5 -8.5 3943
JPX日経400先物 36220 +40 120
グロース指数先物 685 -3 147
東証REIT指数先物 売買不成立
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