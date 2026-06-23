主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 608( 608)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 28( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 151( 151)
日経225ミニ 9月限 2085( 2085)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1219( 748)
12月限 19( 9)
TOPIX先物 9月限 79( 47)
日経225ミニ 7月限 6815( 2913)
8月限 207( 41)
9月限 60762( 26288)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 950( 472)
12月限 28( 16)
日経225ミニ 7月限 2378( 1200)
8月限 50( 26)
9月限 40699( 21411)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 144( 144)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 472( 472)
8月限 55( 55)
9月限 3685( 3685)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 331( 331)
12月限 35( 35)
日経225ミニ 7月限 498( 498)
8月限 12( 12)
9月限 16675( 16675)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 608( 608)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 28( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 151( 151)
日経225ミニ 9月限 2085( 2085)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1219( 748)
12月限 19( 9)
TOPIX先物 9月限 79( 47)
日経225ミニ 7月限 6815( 2913)
8月限 207( 41)
9月限 60762( 26288)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 950( 472)
12月限 28( 16)
日経225ミニ 7月限 2378( 1200)
8月限 50( 26)
9月限 40699( 21411)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 144( 144)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 472( 472)
8月限 55( 55)
9月限 3685( 3685)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 331( 331)
12月限 35( 35)
日経225ミニ 7月限 498( 498)
8月限 12( 12)
9月限 16675( 16675)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース