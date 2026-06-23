　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 608(　　 608)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　28(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 151(　　 151)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2085(　　2085)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1219(　　 748)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　79(　　　47)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6815(　　2913)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 207(　　　41)
　　　　　 　 　 9月限　　　 60762(　 26288)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 950(　　 472)
　　　　　 　 　12月限　　　　　28(　　　16)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2378(　　1200)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　50(　　　26)
　　　　　 　 　 9月限　　　 40699(　 21411)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 144(　　 144)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 472(　　 472)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3685(　　3685)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 331(　　 331)
　　　　　 　 　12月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 498(　　 498)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 9月限　　　 16675(　 16675)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース