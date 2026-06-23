２３日の東京株式市場は、これまで相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連を中心に利益確定売り圧力が強まり、日経平均株価は急落、終値で７万円台を割り込んだ。



大引けの日経平均株価は前営業日比２５６５円５８銭安の６万９７８８円３８銭と９日ぶり急反落。プライム市場の売買高概算は２５億４１３７万株、売買代金概算は１３兆７３５０億円。値上がり銘柄数は３６６、値下がり銘柄数は１１５４、変わらずは４１銘柄だった。



きょうの東京市場は寄り付きこそ日経平均が続伸歩調をみせたが、その後は一転して軟調地合いに変わり次第安の展開を強いられた。後場に入ると先物主導で一気に下げ幅を広げた。前日まで日経平均は８連騰を記録し、この間に８１００円あまりも水準を切り上げていたため、その反動が出た形だ。米株価指数先物でナスダック市場の下げが大きくなったことや、半導体銘柄のウエートが高い韓国市場がほぼ１０％の急落をみせるなど、投資家の狼狽売りも誘発したようだ。日経平均は終値ベースで歴代５位の下げ幅となった。業種別では３３業種中２８業種が下落し、非鉄、電気機器などの下げがきつくなっている。個別株は値下がり銘柄数が１１００を超え、プライム市場全体の７４％の銘柄が安くなった。



個別では、記録的な売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞だが株価は１５％超の急落となった。古河電気工業＜5801＞は値下がり率トップに売り込まれた。東京エレクトロン＜8035＞、村田製作所＜6981＞なども大きく水準を切り下げている。ソフトバンクグループ＜9984＞の下げも目立つ。三井金属＜5706＞、ＪＸ金属＜5016＞が売られ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも安い。ＳＵＭＣＯ＜3436＞も下落した。ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞、スカパーＪＳＡＴ＜9412＞なども大幅安となった。



半面、前日ストップ高のフジクラ＜5803＞が続伸と気を吐いたほか、ファーストリテイリング＜9983＞も買いが優勢。リクルートホールディングス＜6098＞も底堅い。武田薬品工業＜4502＞がしっかり、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ＜3563＞も堅調。Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ＜6533＞が急騰、テスホールディングス＜5074＞も大幅高。エア・ウォーター＜4088＞も値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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