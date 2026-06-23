米大リーグのアトランタ・ブレーブス専門メディア「ATL ALL DAY」（ウェブ版）が2026年6月21日、極度の打撃不振に陥っている「韓国の至宝」キム・ハソン内野手（ブレーブス、30）を、「フリーエージェント契約の失敗例だ」と酷評した。

「これは単なるスランプの域をはるかに超えている」

キムは昨オフ、ブレーブスからフリーエージェント（FA）となり、1年2000万ドル（約31億円）でブレーブスと再契約を結んだ。

大リーグ6年目シーズンに向けスタートを切ったが、1月に右手中指の腱を断裂。手術、リハビリで大きく出遅れ、開幕に間に合わず、5月13日にようやく大リーグに復帰した。

チームではショートのレギュラーとして期待がかかる中、ここまで結果を残せずにいる。復帰後、21試合に出場し、打率.081、3打点、本塁打ゼロ。出塁率と長打率を合わせたOPSは.255と、極端に低い数字となっている。

高額年俸にもかかわらず、チームへの貢献度が低いキムに対して、「ATL ALL DAY」は「キム・ハソンは、フリーエージェント市場における紛れもない失敗作だった」とのタイトルで、キムのパフォーマンスを批判的に論じた。

記事では「これは単なるスランプの域をはるかに超えており、フリーエージェント獲得の失敗作であることは否定できない」とし、こう続けた。

「ブレーブスが契約を放棄する可能性も十分にある」

「キムの契約が満了間近であることを考慮すると、トレードの機会が訪れなければ、ブレーブスが契約を放棄する可能性も十分にある。トレードの相手が見つからず、今後数週間の間に改善の兆しが見られないのであれば、キムと袂を分かつことでロースター枠を空けるのは極めて理にかなっている。この点を踏まえ、ブレーブスは、この失敗作とも言える契約からどのように脱却すべきか、躊躇することなく検討を始めるべきだ」

キムは20年オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズから、ポスティングシステムを利用して、大リーグのサンディエゴ・パドレスに入団した。米メディアによると、4年2800万ドル（約44億6000万円）の契約を結んだという。

パドレス時代の23年には、アジア出身選手の内野手として初となるゴールデングラブ賞（ユーティリティ部門）を受賞した。24年オフにタンパベイ・レイズに移籍し、同年9月にブレーブスに移籍した。

キムは数少ない韓国出身大リーガーのひとりで、「韓国の至宝」と称される選手だ。地元メディアによると、韓国出身選手の中のリーダー的存在だという。