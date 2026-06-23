『トイ・ストーリー』×レゴ、話題のラインナップ紹介 エイリアンとピザ・プラネット、スリンキーやロッツォなど
ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の公開にあわせ、レゴジャパンより発売中のコラボレーションラインナップを紹介する。
【画像】ウッディ＆ジェシー、ブルズアイで“西部劇ごっこ”ができるレゴ
【1】エイリアンとピザ・プラネットのロケット
宇宙を夢見る「エイリアン」のレゴセット。かわいいエイリアンの可動フィギュアとロケットマシンを組み立てて、お話づくりやディスプレイを楽しめる。エイリアンは立ったりロケットマシンに座ったりできるほか、さまざまなポーズで遊べる。ロケットマシンには、開けるコイン投入口とコイン2枚が付属。
・希望小売価格：8980円
・ピース数：714個
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. （C）2026 The LEGO Group.（C） Disney/Pixar
【2】トイ・ストーリー スリンキー・ドッグのブックエンド
おなじみのキャラクター「スリンキー・ドッグ」のブックエンド。映画にちなんだサプライズがいっぱい。ポーズを変えられるスリンキー・ドッグにはウッディのミニフィギュアも付属。モデルに含まれる本2冊にもサプライズが仕込まれている。
・希望小売価格：2万2980円
・ピース数：1311個
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. （C）2026 The LEGO Group.（C） Disney/Pixar Slinky（R) Dog is a trademark of Just Play, LLC. （C）Just Play, LLC.
【3】ロッツォ
杖をつくロッツォを映画で見たままに再現できるモデルには、サプライズもいっぱい。時を越えて愛されるキャラクター、ロッツォのモデルは座ったり立ったり、手足を動かせる。ロッツォの杖は、新しい物語やポーズを生み出す、ディスプレイをレベルアップするアクセサリー。組み立てたロッツォといっしょに遊びやディスプレイを楽しめる。
・希望小売価格：5980円
・ピース数：570個
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.（C）2026 The LEGO Group.（C）Disney/Pixar
【4】ブレイズ・マヌキアンのぼくじょう
トイ・ストーリーの仲間たちと西部劇ごっこ。干し草小屋のモデルに、おなじみのウッディとジェシーのミニフィギュア、馬のブルズアイ、ペットのブタ、ポニー、翼のある馬のどうぶつフィギュアが付属している。ゲート付きの干し草小屋、干し草置き場、プレイハウス、やさい畑、水桶のほか、木のブランコにはタイムカプセルが隠されている。
・希望小売価格：7480円
・ピース数：209個
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. （C）2026 The LEGO Group.（C）Disney/Pixar
※価格はすべて税込み
【画像】ウッディ＆ジェシー、ブルズアイで“西部劇ごっこ”ができるレゴ
【1】エイリアンとピザ・プラネットのロケット
宇宙を夢見る「エイリアン」のレゴセット。かわいいエイリアンの可動フィギュアとロケットマシンを組み立てて、お話づくりやディスプレイを楽しめる。エイリアンは立ったりロケットマシンに座ったりできるほか、さまざまなポーズで遊べる。ロケットマシンには、開けるコイン投入口とコイン2枚が付属。
・ピース数：714個
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. （C）2026 The LEGO Group.（C） Disney/Pixar
【2】トイ・ストーリー スリンキー・ドッグのブックエンド
おなじみのキャラクター「スリンキー・ドッグ」のブックエンド。映画にちなんだサプライズがいっぱい。ポーズを変えられるスリンキー・ドッグにはウッディのミニフィギュアも付属。モデルに含まれる本2冊にもサプライズが仕込まれている。
・希望小売価格：2万2980円
・ピース数：1311個
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. （C）2026 The LEGO Group.（C） Disney/Pixar Slinky（R) Dog is a trademark of Just Play, LLC. （C）Just Play, LLC.
【3】ロッツォ
杖をつくロッツォを映画で見たままに再現できるモデルには、サプライズもいっぱい。時を越えて愛されるキャラクター、ロッツォのモデルは座ったり立ったり、手足を動かせる。ロッツォの杖は、新しい物語やポーズを生み出す、ディスプレイをレベルアップするアクセサリー。組み立てたロッツォといっしょに遊びやディスプレイを楽しめる。
・希望小売価格：5980円
・ピース数：570個
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.（C）2026 The LEGO Group.（C）Disney/Pixar
【4】ブレイズ・マヌキアンのぼくじょう
トイ・ストーリーの仲間たちと西部劇ごっこ。干し草小屋のモデルに、おなじみのウッディとジェシーのミニフィギュア、馬のブルズアイ、ペットのブタ、ポニー、翼のある馬のどうぶつフィギュアが付属している。ゲート付きの干し草小屋、干し草置き場、プレイハウス、やさい畑、水桶のほか、木のブランコにはタイムカプセルが隠されている。
・希望小売価格：7480円
・ピース数：209個
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. （C）2026 The LEGO Group.（C）Disney/Pixar
※価格はすべて税込み