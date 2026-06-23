小柳ルミ子のブログから

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歌手で女優の小柳ルミ子（73）が23日、ブログを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会でのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の偉業達成を称えた。

大のサッカー好きで、特にメッシの大ファンを公言している小柳は、22日（日本時間23日）の1次リーグアルゼンチン−オーストリア戦で、メッシがW杯通算得点を単独最多の18点に伸ばす2ゴールを決めると「又メッシに泣かされました」のタイトルを付けてブログを更新。「もー　ねぇー　何なんでしょー　この男は　今日　歴史が作られました　私は　その歴史の目撃者となりました　並外れた　大変な【偉業】です」と称賛した。

「1ゴール目から　又　涙が出ました」という小柳。「2試合で5ゴールですよ　しかもワールドカップでですよ　異常です　考えられない　24日に　39才になる選手とは思えない」と驚きつつ「と言うかサッカーは技術と　頭だと言う事が良く分かる！！　それと…最も大事なのは人柄　人間性　性格だ」と持論を展開。「こんなに良い人だから　神は味方しチームメイトからも相手チームからも世界中のサッカーファンからも　愛されるのだ　私も　その1人　そんな人柄だから22年間も　メッシ　一筋に愛し　尊敬して来ました」とつづった。

続けて「メッシ！　今日も感動を有難う　17才でデビューした貴方の仕事を22年間　観て来れた事を幸せに思います　そして貴方を愛し尊敬して来た事を誇りに思います『私の目に狂いはなかった』と」としみじみ。「3節は温存でしょうから　ゆっくり休んで　決勝トーナメントに備えて下さいね　おめでとう祝メッシ　有難う」とメッセージをつづった。