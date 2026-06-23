インフルエンサーの星乃リアが22日、自身のXを更新し、SNS上で拡散されている自身に関する情報について説明した。

星乃はオーディション番組「LAST CALL」に出演。その際、「借金まみれで家が貧乏」「仕送りがしたい」などと語り引っ越し資金の援助を番組側に求めていたが、実際は推し活に大金を使っていたなどとして暴露系アカウントにさらされていた。

この日、白いシャツに身を包んだ動画を公開し「以前から推し活に大金を使っていたのに、引越し資金がないと番組側に嘘をついて資金援助をお願いし、それをまた推し活に使っていたという内容は、事実ではありません」と否定した。

推し活資金については「番組出演後、体験入店をさせていただいた数日で想像もできないほど多くのお客様に恵まれ、引越し資金を得ることができました」と説明した。

推し活については「私生活費も含めフリーターとして稼いだ金額内で収まる程度でした」と説明。「SNSでは大金を貢いでいたかのような内容も見かけますが、そのような事実はありません」と主張した。

さらに、「誰かに何十万円も使ったり、生活を犠牲にするような応援をしていたという話は事実ではありません」と強調し、「一部だけを切り取られ、本来とは違う人物像として広まってしまっていることに強い恐怖を感じています」と心境を吐露。「私のプライベートの様子を盗撮したと思われる写真まで拡散されており、本当に怖かったです」と訴えた。

一方で、6月8日以降に在籍するキャバクラ店舗へ出勤していない理由についても説明。「お店と揉めているのではないか？という憶測も見かけましたが、そのような事実もありません」と否定し、「今回の一連の出来事による私の精神的な苦痛、疲労がとても酷く、お仕事できる状態では無かったため、担当者の方やお店の方と相談した上でお休みをいただいています」と明かした。

最後に、「応援してくださる皆様に、これからも結果で恩返しをしたい。“応援して良かった”と思っていただける存在になれるよう、これからも、私を支えてくださる方々のために、私らしく精一杯頑張っていきたいと思います」と締めくくり、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。