アンディ・バーナム前マンチェスター市長＝22日/Temilade Adelaja/Reuters

（CNN）英国のスターマー首相が22日、辞任を表明した。

数カ月にわたり政治的混乱が続く中、与党・労働党内の議員から辞任を求める圧力が強まっていた。

スターマー氏は首相官邸前で会見し、経済を「より強固」にしたことや、英国の国民保健サービス（NHS）の診療待ち時間を短縮したことなど、首相としての実績を挙げた。その上で、労働党内から「次期総選挙に向けて、自身が党を率いるのに最もふさわしい人物なのか」との疑問が生じているとして、党首を辞任すると表明した。

また、辞任の意向を伝えるため、22日朝にチャールズ国王と会談したことを明らかにした。

スターマー氏によると、労働党の新党首、ひいては英国の新首相は9月までに決定する見通しで、それまでは首相職にとどまるという。

スターマー氏の辞任表明を受け、アンディ・バーナム前マンチェスター市長が同日、党首選への出馬を表明した。

バーナム氏はSNSへの投稿で、スターマー氏の指導力に感謝の意を表し、「彼の決断によって移行が始まる。このプロセスを秩序立った責任ある形で進めることが重要だ。私はこのプロセスに立候補者として加わる」と述べた。

有力な対立候補であったストリーティング前保健相が党首選への出馬を取りやめたことで、バーナム氏が次期首相の最有力候補と広くみられている。バーナム氏は前グレーター・マンチェスター市長で、現在はメーカーフィールド選挙区選出の下院議員を務める。

ストリーティング氏はX（旧ツイッター）に投稿した書簡の中で、「アンディは、我々が包摂的で、団結し、この党が結成され代表する人々の生活に寄り添うとき、労働党がどのような存在になれるかを示してくれた」と記した。