¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬à±ö»î¹çáÍ½¹ð¡ª¡¡6¡¦28 KO¡ÝD²¦¼Ô¡¦¾åÌîÍ¦´õ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£²£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£Ë£Ï¡Ý£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¡¦¾åÌîÍ¦´õ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢ÉÔ²ºÍ½¹ð¤À¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ïº£Ç¯¡Ö£Ë£É£Î£Ç¡¡£Ï£Æ¡¡£Ä£Ä£Ô¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÄ©Àï¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¡££²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÊÖ¤êºé¤¤òÁÀ¤¤¡¢¾åÌî¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££Ä£Ä£Ô¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢¾åÌî¤µ¤ó¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ä¡¢¤À¤è¤Í¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¶¯¤µ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢¶¯¤¤à¼«²æá¤¬¤¢¤ë¡£°ì¸«¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤·¤¿Í¥ÃË¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¨¥´¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢Á´Éô¤Ï¼è¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«²æ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²¶¤¬ÂÐ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤è¤¯à±öá¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡£²¶¤ÏÁê¼ê¤Î¸÷¤ò¾Ã¤¹¤Î¤¬²¿¤è¤êÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤ÈÍ½¹ð¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Á¤È¤é¡¢ºùÄíÏÂ»Ö¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿£²Æü¸å¤Ë¥â¥ó¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥·¥¦¥Ð¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡¡¥¢¥¤¥Ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢£±£°Ç¯È¾¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤ò»ý¤Á½Ð¤¹Ï·³²¥à¡¼¥Ö¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¦ºÂÄ©Àï¤«¤é£³Æü¸å¤Î£··î£±Æü¤Ë¤Ï£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÎÅìµþ¡¦£Ó£Ç£Ã¥Û¡¼¥ëÍÌÀÂç²ñ¤ÇÃæÅè¾¡É§¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê²¾¡Ë¡×¤ËÆ£ÅÄÏÂÇ·¤ò²Ã¤¨¤Æ£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÃæÅè¤¬¡ØÆ®º²¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡£¤¸¤ã¤¢¥ê¥¢¥ëÆ®º²¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯Ã²¤¤Ä¤Ä¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£