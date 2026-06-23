日本テレビが22日、都内で「24時間テレビ」（8月29、30日放送）の制作発表会見を行った。総合司会に初挑戦するお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）やチャリティーパートナーを務めるSixTONESらが登場し、夏の一大イベントへの意気込みを語った。

メイン出演者が一堂に会した会場を見回した内村は、開口一番「始まるんだな」と高鳴る胸の内をのぞかせた。「勢ぞろいって良い響き。皆でやっていくんだっていう連帯感が急に出てきた」と初の大役へ気を引き締めた。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」で、出演者たちのファミリー感も大きな見どころ。内村は総合司会とチャリティーパートナーが全員参加する「大合奏パフォーマンス」を番組内で行うことも、この日サプライズ発表。「弾いたことない、叩いたことない楽器をやってもらいたい。2カ月間の宿題です」と伝えた。そしてこの演奏が、マラソンを走る星野真里（44）への「一助になれば」と背中を押す力になることを願った。

内村以外の出演者は初耳で、総合司会の水卜麻美アナウンサー（39）や羽鳥慎一アナ（55）も驚きの表情。松村北斗（31）が「我々全員やったことがない楽器はないので」と強気な姿勢を見せると、田中樹（31）が「うそつくなよ」とツッコミを入れて笑いを誘った。

「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）など人気番組の顔を務め、“番組の父親”にもなっている内村。「24時間テレビ」でも父親として出演者、そして番組を一つにまとめていく覚悟だ。

≪ランナー星野「“できた”味わって」≫番組の名物企画であるチャリティーマラソンでランナーを務める星野は「私が走ることで子供たちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなにうれしいことはない」と思いを語った。同番組では2024年から「目的別募金」を開設、今年のテーマは「できた！を増やす子ども募金」。筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオパチー」を患う娘を持つ星野は「全ての子供が自分で居場所を選べる世の中になってほしい。自分が選んだ場所で“できた！”という成長の喜びを味わってもらいたい」と話した。

局は暑さ対策について「専門チームの指導監修の下、メディカルチェック、暑熱順化トレーニングを行い万全の準備をして臨む」とした。

≪SixTONESはパフォーマンス企画≫SixTONESのパフォーマンス企画もあるもようで、森本慎太郎（28）が「僕たち6人全員が挑戦する企画も予定しております」と明かした。詳細は話せないとしつつ「僕たちは知ってますけどね！」と強調。会場の笑いを誘った。

番組の盛り上げに向けて、ジェシー（30）は「一人一人尊敬しながら支え合って楽しめたらいいなと思いマッスル」と“らしく”意気込むと、田中が「すみません、不安ですよね…」とフォロー。笑いに変えるなど、“ファミリー感”をかもしだした。

≪「突破応援団」が熱いエール送る≫会見冒頭では、内村が司会の「THE突破ファイル」（木曜後7・00）に出演するEXITやタイムマシーン3号らが学ラン姿でサプライズ登場した。「突破応援団」として熱いエールを送ると、内村は「今日はいいよ！」と照れつつ喜んだ。「スクール革命！」（日曜前11・45）など番組名を挙げて「（24時間テレビ内で）何かしらやってくると思います。そこにお付き合いしないと」と苦笑いするも「全番組全家族です！ファミリーのために一肌脱ぎますか！」と誓う場面も。また「夜中に非常にお笑いの濃いコーナーがあります」とも明かした。