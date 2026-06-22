天皇皇后両陛下は、オランダに続き、ベルギーを公式訪問されています。ベルギーと日本は今年、外交関係樹立160周年となり、大切な節目に両陛下が訪問されたことになります。

そこで、今回の#みんなのギモンでは、「昭和・平成・令和 ベルギーとの絆とは？」をテーマに、その長く深い交流の歴史を振り返ります。

■「静かな環境で旧交を…」国王夫妻の特別な配慮で王室別邸に滞在

20日、ベルギーに到着された際には、国王夫妻の長女・エリザベート王女が出迎え、にこやかに言葉を交わされました。

そして、両陛下は現在、首都ブリュッセルからおよそ100キロ離れた王室の別邸「シエルニョン城」に滞在されています。「静かな環境で旧交を温めたい」という国王夫妻の特別な配慮だということです。

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21日午後の記念撮影では、フィリップ国王夫妻や4人のお子さまたちと和やかに笑顔で会話をされていました。

フィリップ国王は、陛下と同じ66歳です。お子さまたちですが、愛子さまと同じ24歳の長女・エリザベート王女、22歳の長男・ガブリエル王子、20歳の二男・エマニュエル王子、18歳の二女・エレオノール王女です。

ベルギーは1991年、王位継承を性別を問わず第1子とする制度に憲法が改正されました。そのため、王位継承順位1位はエリザベート王女となります。

鈴江奈々アナウンサー

「エリザベート王女は両陛下とは20年ぶり、オランダで会って以来の再会ということで、いろいろなお話に花が咲きそうな再会となりましたね」

■当時30歳の陛下や、105年前に皇太子時代の昭和天皇も訪問

そして今回、ベルギー王室との交流の歴史を振り返る意味でも注目の日程があります。24日のルーヴェン大学への訪問です。

創立およそ600年と長い歴史を持つ大学なんですが、陛下が36年前に訪れている場所なんです。当時30歳の陛下が、レコード店で買い物をされる様子の映像もありました。

斎藤佑樹キャスター

「買い物されている姿も珍しいですよね」

実は、ルーヴェン大学で開かれた学会に出席するための私的な旅行でして、陛下は書店などにも入って、街歩きを楽しまれました。

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ルーヴェン大学には105年前、皇太子時代の昭和天皇も訪れています。友好160周年にあたって、駐日ベルギー大使館が作ったパンフレットに掲載されている写真は、第一次世界大戦でがれきと化したルーヴェン大学の図書館を視察した時の様子です。昭和天皇は現地で大変な歓迎を受けたといいます。

そして、多くの貴重な蔵書を失った大学への支援として、日本は1万3000冊もの書籍をルーヴェン大学に贈りました。この頃から、日本の皇室とベルギー王室の交流がはじまりました。

パンフレットには「困難な時期、ベルギーと日本は互いに支援の手を差し伸べてきました」とあり、東日本大震災、能登半島地震などでベルギーから日本に支援が行われたことなども紹介されています。

今回の訪問で陛下は、日本から蔵書が贈られた歴史に触れられる予定で、長年にわたる日本とベルギーの絆を再確認する訪問となりそうです。

森圭介アナウンサー

「第一次世界大戦の戦勝国という絆もあってということだったのでしょうが、こういった絆というのが、時を経て今でも脈々と受け継がれているというのが素晴らしいですよね」

■皇室とベルギー王室の交流

長きにわたる絆を支えてきたのが、世代を超えた家族ぐるみの交流なんです。

1984年には珍しい場面もありました。ベルギーの空港で、当時のボードワン国王と一緒にイギリス留学中の陛下が上皇ご夫妻を出迎えるという場面です。

上皇ご夫妻がアフリカを訪問される際にベルギーに立ち寄ることになり、国王のはからいで留学中の陛下も合流されたんです。

このように、上皇ご夫妻とベルギーの歴代の国王夫妻はお互いの国をたびたび訪問され、親密な関係を築いてきました。

そして、現在の国王夫妻と両陛下は即位前から交流がありました。1999年、お2人の結婚式に両陛下が出席され、翌年には新婚の国王夫妻が来日。両陛下が葛西臨海水族園を案内されました。

そして2002年には、サッカー日韓ワールドカップの日本対ベルギー戦を埼玉スタジアムで一緒に観戦されました。

斎藤佑樹キャスター

「先日、オランダの国王夫妻とも一緒に観戦されたのが話題になりましたが、ベルギーもサッカー強豪国ですもんね」

先日のオランダ戦は、2対2の引き分けでした。陛下は「ピースフルな結果にホッとした」と、ユーモアを交えて振り返られていましたが、実は、この日韓ワールドカップの時のベルギー戦も、2対2の引き分けだったんです。

森圭介アナウンサー

「なにか不思議なご縁があるんでしょうかね」

そして、2012年には、マチルド王妃が東日本大震災で被災した宮城県東松島市を訪問し、被災者に直接、励ましの言葉をかけられました。昭和天皇の時代から、支援の交流も続いています。

鈴江奈々アナウンサー

「こうやって長きにわたって交流を続けるということが、さまざまな歴史を超えて絆を強めていくという意味でも、とても大事なことですよね」

23日は、国王夫妻主催の晩さん会が予定されています。

また、今回の訪問について、駐日ベルギー大使に話を伺いましたが、「ベルギーと日本は、信頼に基づく安定した関係を築いており、それを最も象徴するのが、皇室と王室の間にある友情です。両国の友好関係をさらに深めていくことができるでしょう」と期待を寄せていました。

晩さん会では、陛下がおことばを述べられます。

（6月22日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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