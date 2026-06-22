◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）

ＮＨＫマイルＣ４着でトップハンデタイの５７キロに決まったローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）が重賞初制覇へ絶好機だ。中間は２週前、１週前と松山弘平騎手が騎乗。６月１７日は栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒２―１１秒５を馬なりで計測しており、ラストの鋭い伸び脚から好調ぶりが伝わる。「今週も良かったです。とにかく、落ち着いています。精神面でさらに成長しています」と鞍上は充実ぶりに目を見張る。

前走は中団外から力強く伸びて、１０番人気ながら４着に好走。しかし、デビューから全戦で手綱を執る主戦は「内容は良かったけど、マイルは忙しかったですね。そこからさらに落ち着いていますし、距離を延ばすのはいいと思います」と分析した。

初勝利は２０００メートルで、１８００メートルの毎日杯でも２着。折り合いが改善された今なら、距離延長で持ち前の末脚がより生きる。「今ならコーナー４つも大丈夫です」と松山騎手。福島の小回りコースにも不安はなく、ここで初タイトルをつかみたい。