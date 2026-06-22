ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、東京都千代田区秋葉原に店舗を構える「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修による「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」と「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」を6月23日から関東地方のファミリーマート約5500店で発売する。

「Tokyo Style Noodle ほたて日和」は2022年に東京都 秋葉原で開店し、ほたての出汁をきかせたスープと、具材にもふんだんにほたてを使用した奥深い味わいのつけ麺が特長の行列の絶えないラーメン店。

ファミリーマートでは、一昨年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップス、関東限定でチルドラーメン・冷やしつけ麺を発売し、好評を得たという。

今回、同店監修のもと本格的な暑さに向けて趣向を凝らした冷やしラーメンとおむすびを発売する。



「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」

「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」は、鰹と昆布を合わせたスープに途中で別添えの梅ジュレを加えることによって、飽きのこないさっぱりとしたラーメンとなっている。



「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」

「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」は、おむすびでは同店初監修となり、店舗の人気日替わりメニューである「女将の気まぐれ」をモチーフにしたおむすび。さばのほぐし身とほたてだしを混ぜ込んだ優しい味わいに仕上げた。

［小売価格］

ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺：618円

ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味：195円

（すべて税込）

［発売日］6月23日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp