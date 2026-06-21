佐賀競馬の重賞「スポニチ杯第28回吉野ケ里記念」（ダート1400メートル、11頭立て）が21日の6Rで行われ、1番人気のツークフォーゲル（牡6＝鮫島、父ドレフォン）が差し切って重賞2勝目を飾った。2着にメイショウアイク、3着はラウダーティオが入り、上位2頭は9月3日のサマーチャンピオン（Jpn3、ダート1400メートル）の優先出走権を得た。

鮮やかだった。ツークフォーゲルは4角で前を射程圏に入れると、直線では騎手のアクションに応えて加速。1番人気に応えて重賞2勝目をつかんだ。北海道競馬所属の石川倭は「返し馬から手応えを感じていたので、自信を持って乗りました。勝ててホッとしています」と笑みを浮かべた。

JRAでは3勝クラスまで勝ち上がった6歳馬。石川倭は2走前の重賞で勝利して以来のコンビだった。レースは最内枠のロードミッドナイトが逃げる展開で前から4番手につけた。目標にしていたメイショウアイクを見ながら運べる理想的な展開。最後は38秒2の最速上がりで突き抜けた。鞍上は「一瞬、（2着馬に）突き放されたので負けたかと思ったけど、馬の能力で押し切ってくれた」とたたえた。

管理する鮫島師は「完璧だった」と騎手に感謝しつつ、「まだ6歳ですから。全然いけると思います」とさらなる成長に期待を寄せた。出走権を獲得した「サマーチャンピオン」でJRA勢に挑む。