2度目W杯で待望初ゴールも…伊東純也はマイペース「あんまり思ったよりアレですけど、嬉しいは嬉しい」
[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]
ワールドカップで初ゴールを挙げた。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は2-0で迎えた後半24分にチーム3点目をマーク。初ゴールの喜びを報道陣に聞かれると、「あんまり……そうですね、思ったよりアレですけど(笑)」とはにかみながら「まあ嬉しいは嬉しいです」と思いを明かした。
流れるような連係でゴールネットを揺らした。後半24分、最終ラインのMF田中碧からの縦パスをFW上田綺世がダイレクトでさらに前線へ。「なるべく綺世に入ったとき、近くでボールを落としてもらうか、裏に抜けるかは意識してやっていた」(伊東)。イメージ通りの上田からのパスを収めた伊東はPA内に進入。相手のマークを背中で阻みながら、冷静に右足シュートを決めた。
2度目のW杯で待望の初ゴールとなった。伊東は「あんまりゴールを決めるタイプじゃないんで、決めれたのはよかった」と謙虚。「前回も決めたかったのもあったけど、今回決められたので。2戦目に決められたのも大きい。もっともっと決めたい」とさらなる意欲ものぞかせた。
大量4得点で勝利を手にした。チーム2点目となった上田の豪快ミドルは、自身が右サイドを駆け抜けることで囮として貢献した。それでも「出せよ!と思ったんすけど(笑)」と冗談交じりに本音も語る。「だけど、(上田が)1対1だったので。結局決めてくれてよかった」とエースを称えた。
前回大会は初戦でドイツに逆転勝利を果たした一方、第2節でコスタリカに敗戦。「ちょっと油断もあったし、今回は練習から締まっていた。試合の入りから相手のやりたいことをやらせなかった」と手応えを口にする。大舞台での4得点完封に「自分たちはどんな相手にも戦えるという自信を持ってやれている」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)
ワールドカップで初ゴールを挙げた。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は2-0で迎えた後半24分にチーム3点目をマーク。初ゴールの喜びを報道陣に聞かれると、「あんまり……そうですね、思ったよりアレですけど(笑)」とはにかみながら「まあ嬉しいは嬉しいです」と思いを明かした。
流れるような連係でゴールネットを揺らした。後半24分、最終ラインのMF田中碧からの縦パスをFW上田綺世がダイレクトでさらに前線へ。「なるべく綺世に入ったとき、近くでボールを落としてもらうか、裏に抜けるかは意識してやっていた」(伊東)。イメージ通りの上田からのパスを収めた伊東はPA内に進入。相手のマークを背中で阻みながら、冷静に右足シュートを決めた。
大量4得点で勝利を手にした。チーム2点目となった上田の豪快ミドルは、自身が右サイドを駆け抜けることで囮として貢献した。それでも「出せよ!と思ったんすけど(笑)」と冗談交じりに本音も語る。「だけど、(上田が)1対1だったので。結局決めてくれてよかった」とエースを称えた。
前回大会は初戦でドイツに逆転勝利を果たした一方、第2節でコスタリカに敗戦。「ちょっと油断もあったし、今回は練習から締まっていた。試合の入りから相手のやりたいことをやらせなかった」と手応えを口にする。大舞台での4得点完封に「自分たちはどんな相手にも戦えるという自信を持ってやれている」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)