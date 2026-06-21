チュニジアに4-0圧勝に驚く韓国メディア

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。韓国メディアからは、2試合で合計2得点に終わっている自国の現状と比較する声が上がっている。

前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集の中にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。日本は開始早々から試合の主導権を握った。同31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快ミドル。2-0とリードして前半を終えた。後半に入っても24分に伊東純也、38分に上田が2点目を決めた。

「スポーツ韓国」は「比較されるね……ソン・フンミンがいても2ゴールの韓国、ミトマがいなくても6ゴールの日本」という原稿を掲載した。エースの不在にもかかわらず日本が得点を重ねているのに驚いている。

記事は「本当に比較される競技力だった。ホン・ミョンボ号（韓国代表）はソン・フンミンというワールドクラスの攻撃力を有するにもかかわらず、メキシコからゴールを奪えなかった。2試合で2ゴールだ。一方の日本は、看板攻撃手のミトマカオルなしでも、2試合で6ゴールを奪った」と両国を比較している。

韓国はチェコとの初戦には2-1で逆転勝ちしたものの、メキシコとの2試合目は0-1で敗戦。大黒柱のソン・フンミンはいまだノーゴールだ。

記事は久保建英がオランダとの第1戦で負傷したことにも触れ「ミトマ、ミナミノ、クボまで全て抜けたのは、韓国のソン・フンミンが抜けるくらいの大きな空白だった」とした。

ただ、それをものともしない結果に「日本はこれを優れた組織力で克服した」と伝えた。「空中の切り替え速度、ウィングバックのオーバーラップのタイミング、ペナルティエリアでのパス連係まで全てが素晴らしかった」と驚いている。

比較して韓国代表を「ソン・フンミンというワールドクラスの攻撃手がいるにもかかわらず、主ポジションの左ウイングではなくワントップのストライカーとして起用し、自ら攻撃力を下げた」と批判。「日本はホン・ミョンボ号とは完全に異なる姿を見せた」と締めくくっている。



（THE ANSWER編集部）